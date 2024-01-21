Любовный гороскоп на сегодня, 22 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день поведение Овнов может показаться их партнерам довольно странным и непонятным. Однако вторые половинки вряд ли захотят вникать в причины такого поведения. Скорее всего, они просто сделают для себя некоторые выводы, которые в будущем могут негативно повлиять на отношения. Но если Овнам сильно повезет, то эти выводы так и останутся просто выводами, не воздействуя на дальнейшую судьбу пары.

Телец

Представителей знака Телец в этот день будут вести в первую очередь чувства и эмоции, а не логика и здравый смысл. Последние как бы скромно отойдут на второй план, не участвуя в принятии решений тельцами. Поэтому их избранникам не стоит осуждать такое поведение, а наоборот, ценить моменты искренности и открытости со стороны своих половинок.

Близнецы

Близнецам рекомендуется избегать тем для разговоров, связанных с интимной близостью. Лучше выбирать более возвышенные и романтические темы. Да и в целом настроение этого дня для представителей знака будет довольно патетическим и чувственным. Поэтому не стоит его нарушать чем-то резким или пошлым, как бы это ни казалось забавным.

Рак

У Раков в этот день возникнет сильное желание обнять и приласкать свою вторую половинку, не отпуская от себя ни на минуту. Однако осуществить это может оказаться не так просто из-за чувства гордости или стеснительности одного из партнеров. Либо из-за крайней занятости одного из них. Но если отложить все дела хотя бы ненадолго, то можно исправить такое положение.

Лев

Львам сегодня вовсе необязательно встречаться со своими парами. Ведь представители этого знака и так будут знать заранее все, что им скажут их избранники, как те отреагируют на те или иные действия или слова. Хотя если Львы получают удовольствие от подобных отношений и хотят проверить свою проницательность, то почему бы и не увидеться.

Дева

У Дев в этот день возникнет сильное желание провести как можно больше времени со своей второй половинкой. Однако так как это рабочий день, то в полной мере осуществить задуманное вряд ли получится. Придется довольствоваться лишь теми часами, которые удастся выкроить после работы. Но Девы и их партнеры точно не пожалеют об этом ни на минуту.

Весы

Весам сегодня категорически не рекомендуется прислушиваться к советам психологов и других специалистов по отношениям из книг и статей. Какими бы мудрыми и полезными эти советы ни казались, применительно к конкретной паре Весов они могут принести только вред. Так что лучше положиться на собственную интуицию и идти на свой страх и риск при выстраивании отношений с любимым человеком.

Скорпион

Скорпионам сегодня следует быть предельно внимательными и осторожными, ведь астрологический прогноз обещает какую-то потерю. Конечно, звезды очень надеются, что речь идет всего лишь о мелочах вроде монет или ненужных безделушек. Но теоретически Скорпионы способны сегодня потерять что угодно, включая любовь и самого любимого человека.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может возникнуть искушение объяснить странное или необычное поведение партнера какими-то своими домыслами и теориями. Беда в том, что Стрельцы могут счесть эти свои выводы абсолютной истиной и начать действовать исходя из них. А вдруг все гораздо проще и Стрелец просто ошибается в своих умозаключениях?

Козерог

Козероги будут чувствовать себя сегодня просто великолепно, ощущая собственное превосходство и неотразимость. Им захочется непременно продемонстрировать все это своей второй половинке. Однако та может воспринять такое поведение совсем не так, как ожидается, усомнившись в исключительности Козерога.

Водолей

У Водолеев возникнет желание удивить и разнообразить отношения с любимым человеком. Ради этого они могут кардинально сменить имидж, например, сделав новую прическу, поменяв стиль в одежде или изменив манеры поведения. Главное в таком случае - не перестараться, чтобы не испугать вторую половинку своими радикальными переменами.

Рыбы

Чем меньше Рыбы рассказывают своим партнерам о себе, своих переживаниях и личной жизни, тем больше эмоциональной дистанции возникает между ними. Это в итоге может привести к отчуждению и полному отсутствию близости в отношениях.

Автор: Семен Подгорный