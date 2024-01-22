Любовный гороскоп на сегодня, 23 января 2024 года по знакам зодиака

Овен

Сегодня вы явно избегаете своих проблем в отношениях, стараетесь их не замечать и ничего не предпринимаете для их решения. Вы перекладываете весь груз ответственности на плечи своей второй половинки. Но вы уверены, что ей легко справляться со всем в одиночку? И что ей действительно это нравится? Ее возмущение по этому поводу вполне может обернуться очередной проблемой, причем решать ее придется в первую очередь вам. Поэтому не стоит уходить от трудностей и перекладывать все заботы на партнера. Лучше постараться разделить ношу пополам.

Телец

Известно, что человек не способен по-настоящему любить кого-то другого, пока не научится любить себя. Сегодняшний день как нельзя лучше подходит, чтобы объективно оценить свои сильные стороны и достоинства. Даже если полюбить себя полностью не получится, то хотя бы научиться себя уважать. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью - и вы увидите позитивные перемены в личной жизни.

Близнецы

На сегодняшний день ваш любимый человек вряд ли будет пристально контролировать каждое ваше действие, даже если обычно он любит этим заниматься. У вас есть шанс проявить себя как самостоятельную, взрослую и неординарную личность. Это вызовет у партнера искреннее уважение.

Рак

К сожалению, сегодня в списке приоритетов вашей второй половинки вы окажетесь далеко не на первом месте. Возможно, даже не в первой десятке. Не пытайтесь вытеснить все остальные значимые для него вещи, чтобы занять более высокую позицию – это может только ухудшить ситуацию в долгосрочной перспективе.

Лев

Если ваш любимый человек пока еще не является членом семьи, то сегодня настал подходящий момент это исправить. Представьте его своим родным и близким, если вы действительно считаете это необходимым шагом в отношениях. Не упустите удачный шанс для таких важных знакомств.

Дева

Сегодня у вас может сложиться впечатление, что ваша вторая половинка питает чувства не только к вам. Не торопитесь искать соперника и высказывать ему претензии. Вполне вероятно, вы просто слишком ревнивы, а ваш партнер полчаса разговаривал по телефону с кем-то из родных.

Весы

Сегодня вам очень захочется дать любимому человеку тысячу советов, поделиться богатым жизненным опытом и научить его правильно жить. Возможно, ваши намерения и благие, но не переусердствуйте с наставлениями, иначе он начнёт избегать вашего общества, а ваш опыт останется невостребованным.

Скорпион

Ваша вторая половинка захочет определить сегодня свое место в вашей жизни - либо наводящими вопросами и намеками, либо в открытую. Постарайтесь максимально точно объяснить ему сложившуюся ситуацию в отношениях, чтобы избежать недопонимания.

Стрелец

Сегодня будет непросто понять, чего именно ждет от вас любимый человек и что нужно сделать, чтобы удовлетворить его ожидания. Возможно, все гораздо проще, чем кажется, а возможно - и намного сложнее. Доверьтесь интуиции, она подскажет верное решение.

Козерог

Не держите в себе обиду или гнев по отношению к партнеру. Если вы сердитесь на него, но не можете высказать это напрямую, поделитесь переживаниями с друзьями или запишите их на бумаге. Это поможет почувствовать себя спокойнее и свободнее.

Водолей

Отложите сомнения и действуйте решительно, придерживаясь намеченного плана. Если вы твердо намерены добиться расположения любимого человека, не отступайте от задуманного, особенно сегодня, когда все внешние факторы благоприятствуют вашей победе.

Рыбы

Посвятите сегодняшний день совместным прогулкам с любимым человеком. Хоть они и не затянутся надолго из-за нехватки времени, зато окажутся очень интересными и плодотворными для решения личных проблем в отношениях.

Автор: Семен Подгорный