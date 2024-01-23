Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вам, Овны, нужно быть осторожными - в тихом омуте могут таиться неприятные сюрпризы. Не стоит доверять всем подряд, некоторые люди могут воспользоваться вашим добрым отношением. Однако есть и те, кто искренне ценит ваше общество. Постарайтесь разобраться, кто достоин вашего внимания, а кто нет. Проявите максимум обаяния и шарма по отношению к тем, от кого вы видите позитивную реакцию. Это поможет укрепить отношения с нужными людьми.

Телец

Любимый человек Тельцов захочет сегодня разнообразить вашу повседневную рутину. Он приложит немало усилий, чтобы внести изменения в привычный уклад жизни. Даже если вас все устраивает, оцените старания партнера по достоинству. Поймите, что он делает это из лучших побуждений, желая освежить отношения. Постарайтесь отнестись с пониманием и теплотой.

Близнецы

Близнецам сегодня будет трудно сдержать раздражение по отношению к окружающим. Вы станете замечать мелкие недостатки в поведении и словах других людей, особенно любимого человека. Прежде чем делать замечания, задумайтесь - может быть, вы сами далеко не идеальны? Постарайтесь проявить терпение и снисходительность, не обращайте внимания на мелочи. Сохраняйте добрые отношения с близкими.

Рак

У Раков ожидаются неординарные события в личных отношениях. Готовьтесь к возможным неприятным сюрпризам, хотя, возможно, все обернется и к лучшему. Как вы воспримете новости, во многом зависит от вашего настроя в этот день. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность. Тогда любые перемены пройдут для вас безболезненно и даже принесут положительные эмоции.

Лев

Львам сегодня следует полагаться на собственное мнение и не обращать внимания на чужие советы. Выслушать стоит разве что любимого человека, чтобы не обидеть его. Но в целом принимать решения нужно самостоятельно, опираясь на интуицию и внутренний голос. Тогда все сложится наилучшим образом в любовных делах. Доверяйте своему сердцу.

Дева

У Дев сегодня наступает период гармонии и умиротворения в личной жизни. Домашний очаг подарит ощущение покоя и радости. Особенно приятные эмоции вы испытаете, если на пороге вас встретит любимый человек. Его теплый прием и радушие станут залогом счастливого вечера вдвоем. Наслаждайтесь обществом близкого вам человека.

Весы

Партнер Весов раскроется сегодня с самой позитивной стороны. Вы будете приятно удивлены, обнаружив в нем множество достоинств, которые раньше ускользали от вашего внимания. Постарайтесь запомнить и оценить лучшие качества любимого человека. Это поможет укрепить отношения и сохранить теплые чувства надолго.

Скорпион

Любимому человеку Скорпионов сегодня захочется проявлений нежности и ласки. Однако степень таких проявлений должна быть строго дозирована в соответствии с его настроением. Вам предстоит тонкая работа по угадыванию его потребностей. Будьте внимательны и чутки, тогда ваши отношения наполнятся дополнительной гармонией.

Стрелец

Стрельцам следует обдумать целесообразность некоторых своих пожеланий, адресованных любимому человеку. Возможно, вам вовсе не нужны такие дорогие и пафосные вещи, как бриллиантовые украшения. Счастье кроется не в материальном, а в духовной близости с партнером. Подумайте, как еще можно укрепить отношения, не прибегая к помощи внешних атрибутов.

Козерог

Козерогам стоит остерегаться необоснованной ревности к прошлому любимого человека. Если бы оно по-прежнему было ему дорого, он бы не отпустил его. Раз уж вы вместе - значит, прошлая страница жизни перевернута. Не имеет смысла возвращаться к ней и ревновать к теням. Сосредоточьтесь на настоящем моменте рядом с партнером.

Водолей

Для Водолеев важно сегодня следить за невербальными реакциями любимого человека, а не только за словами. Его речь может не соответствовать внутренним ощущениям и переживаниям. Будьте очень внимательны к жестам, мимике, взглядам - они многое могут рассказать о настоящем эмоциональном состоянии партнера. На основании этих тонких наблюдений вы сможете сделать правильные выводы о его потребностях и желаниях. Это поможет улучшить взаимопонимание в отношениях.

Рыбы

У любимого человека Рыб возникнут сегодня сомнения в том, стоит ли доверять вам ответственное дело. При этом претензий к вам лично почти не будет. Вам необходимо терпеливо убедить партнера, что вы вполне компетентны и надежны. Продемонстрируйте свои лучшие качества, чтобы рассеять его опасения. Тогда он с радостью передаст вам значимые задачи, и это упрочит взаимное доверие.

Автор: Семен Подгорный