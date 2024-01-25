Гороскоп на сегодня, 26 января 2024 года, для всех знаков зодиака

День обещает быть довольно напряженным и тревожным для многих. Люди склонны придавать чрезмерное значение мелким неприятностям, переживать и нервничать по пустякам. Необходимо постараться взять себя в руки, контролировать эмоции, принимать решения, опираясь не на сиюминутные желания, а на трезвые разумные доводы. Тогда можно будет избежать серьезных проблем и конфликтов.

День благоприятен для процедур, направленных на укрепление здоровья и поддержание физической формы - они быстро принесут положительные результаты. Рекомендуется придерживаться диеты, воздерживаться от излишеств в еде и питье. Возможны некоторые финансовые сложности; следует постараться не делать незапланированных или импульсивных покупок. Дорогие приобретения, сделанные сегодня, вряд ли окажутся удачными - есть риск потратить немалые средства на вещи, которые вскоре потеряют актуальность или вовсе станут ненужными.

Гороскоп на завтра для каждого знака Зодиака:

Овен

Предстоит непростой день, придется приложить немало усилий, чтобы добиться сколько-нибудь значимых результатов в делах. Люди, обещавшие помочь, похоже, передумали, так что рассчитывать следует только на себя. Возможны определенные финансовые сложности, будет непросто противостоять соблазнам, и, скорее всего, вы потратите больше средств, чем планировали изначально.

ТелецРекомендуется спокойно продолжать начатые ранее дела, не поддаваться на провокации окружающих. Не стоит начинать что-то принципиально новое, пытаться достичь впечатляющих успехов в незнакомых сферах, где еще не приходилось испытывать свои силы. Тельцам свойственно учиться не на чужих ошибках, а на собственных - пусть порой и болезненных - но зато полезных опытах.

Близнецы

Сегодняшняя ситуация довольно неоднозначна и противоречива - вы склонны резко менять решения, действовать импульсивно, попытки найти золотую середину или равновесие вряд ли увенчаются успехом. Было бы разумно прислушаться к мудрым советам близких (их сегодня прозвучит немало), однако желания это сделать не наблюдается. Слишком часто можно поддаваться искушению вмешиваться в чужие дела, вступать в споры на темы, далекие от вашей компетенции.

Рак

Крайне сложно сосредоточиться на приоритетных делах и планах - постоянные отвлечения и попытки окружающих заставить заняться совершенно другими вещами. Возможны манипуляции и обман со стороны людей, которым ранее доверяли. В то же время день удачен для начинаний, связанных с шоу-бизнесом, организацией праздничных мероприятий, торговлей предметами искусства.

Лев

Вы сейчас слишком поглощены решением личных вопросов и проблем, чтобы обращать пристальное внимание на происходящее вокруг. К счастью, ничего экстраординарного там сегодня не наблюдается. Можно сосредоточиться на важных для себя задачах, привести мысли и планы в порядок, определить приоритетные цели.

Дева

Очень продуктивными могут быть деловые контакты с представительницами прекрасного пола, приятной обещает быть работа в женском коллективе. В профессиональном общении сегодня важно учитывать личные симпатии или антипатии собеседников - и Девам это прекрасно удается.

ВесыХотя с утра этот день может показаться довольно мрачным, на самом деле все не так плохо. Главная задача - навести порядок во всех сферах, где это возможно. Разложите по аккуратным стопочкам вещи, мысли и планы. Сегодняшнее эмоциональное состояние в значительно большей степени зависит от вашей организованности и дисциплинированности, нежели от расположения звезд.

Скорпион

День не самый подходящий для масштабных новых начинаний, не стоит браться за грандиозные проекты. Лучше ограничиться рутинными небольшими задачами. Могут возникнуть сложности в общении - ваши просьбы о помощи или содействии не всегда будут удовлетворены. Вероятны серьезные разногласия с людьми, от которых зависит ваше благополучие.

Стрелец

Благоприятный день для продолжения работы над проектами, начатыми ранее, завершения прежних неоконченных дел. Возможны отвлечения в виде непрошенных помощников, однако в целом результаты ваших усилий будут вполне удовлетворительными. Вероятно получение предложений о сотрудничестве, в том числе - из отдаленных регионов.

Козерог

Можно смело браться за новые проекты, ставить смелые эксперименты, идти на разумный риск. Вы готовы совершить нечто выдающееся и нестандартное, но при этом не забываете о здравом смысле и прагматичности - именно это сочетание и позволяет рассчитывать на успех. Отношения с начальством и окружением в целом могут складываться по-разному, с переменным успехом, однако ваши маленькие слабости и эмоциональные срывы сегодня, скорее всего, простят.

Водолей

День, благоприятный для новых знакомств и интересных встреч. Обаяние и привлекательность Водолеев будут на высоте, так что желающих пообщаться с их представителями найдется предостаточно. Они с удовольствием и глубоким интересом участвуют в дискуссиях на самые разнообразные темы, высказывая точные и меткие суждения. Есть все шансы произвести сильное впечатление на кого-то своим интеллектом и эрудицией.

Рыбы

Предстоит напряженный и сложный день, который, тем не менее, можно сделать практически приятным. Интуиция Рыб сегодня особенно обострена, и опираясь на неё можно выбрать наиболее результативные и наименее затратные с точки зрения сил и нервов решения любых возникающих проблем. Вероятны денежные поступления, а также приятные и полезные подарки.

Автор: Семен Подгорный