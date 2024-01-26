Лучшее время для перемен: Глоба пророчит трем знакам зодиака кардинальные перемены в жизни

Знаменитый астролог Павел Глоба предсказывает трем знакам зодиака радикальные перемены в судьбе 27 января.

Представителям знака Овна настала пора воплотить задуманное в начале года. Это идеальное время для реализации новых замыслов и важных начинаний - всё будет складываться куда легче обычного.

Астролог советует Близнецам открыть для себя нечто новое. Впереди много полезных вещей, которые пригодятся в будущем. Например, если им предложат командировку, это станет великолепной возможностью для карьерного роста.

Для Раков светила выстроились таким образом, что фортуна будет им благоволить. Любые начинания обернутся блистательным успехом для этого знака.

Автор: Семен Подгорный