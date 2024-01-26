Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Лучшее время для перемен: Глоба пророчит трем знакам зодиака кардинальные перемены в жизни

Лучшее время для перемен: Глоба пророчит трем знакам зодиака кардинальные перемены в жизни

Знаменитый астролог Павел Глоба предсказывает трем знакам зодиака радикальные перемены в судьбе 27 января.

Представителям знака Овна настала пора воплотить задуманное в начале года. Это идеальное время для реализации новых замыслов и важных начинаний - всё будет складываться куда легче обычного.

Астролог советует Близнецам открыть для себя нечто новое. Впереди много полезных вещей, которые пригодятся в будущем. Например, если им предложат командировку, это станет великолепной возможностью для карьерного роста.

Для Раков светила выстроились таким образом, что фортуна будет им благоволить. Любые начинания обернутся блистательным успехом для этого знака.

Вытянут лотерейный билет: 3 знаков зодиака ждет удача

Читайте также:

Вытянут лотерейный билет: 3 знаков зодиака ждет удача
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok