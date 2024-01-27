Наступит белая полоса: астролог назвала знаки, которым невероятно повезет в феврале

Наступивший год сулит многообещающие перспективы для четырех знаков зодиака, по мнению астрологов. Рассмотрим подробнее, какие приятные сюрпризы уготовила судьба Овнам, Тельцам, Близнецам и Козерогам на предстоящие двенадцать месяцев.

Овен

2024-й обещает стать для Овнов периодом перемен и обновления. Уже с первых недель нового года представители этого знака почувствуют прилив сил и энергии, что позволит им воплотить в жизнь давние планы. Возможно, речь пойдет о смене работы или открытии собственного дела. Весна может принести осложнения в личных отношениях, однако уже в апреле Овнов ждут приятные финансовые сюрпризы.

Телец

У Тельцов начало 2024 года ознаменуется усилением жизненных сил и повышенной активностью, которая сохранится в первые месяцы нового года. В марте им следует взять небольшой отпуск для того, чтобы определиться с приоритетами и целями на будущее. Начиная с апреля, Тельцов ожидает период напряженной работы, которая, впрочем, будет приносить удовольствие и станет источником хорошего дохода. Осенью возможна финансовая нестабильность.

Близнецы

Для Близнецов новый год принесет массу положительных перемен. Их ждет признание на профессиональном поприще, интересные знакомства, яркие впечатления. Февраль благоприятен для романтических отношений, завязавшихся в этот период. Весенние месяцы также располагают к любви и нежности. Вторая половина мая складывается удачно для карьеры — возможно интересное предложение о работе.

Козерог

Для Козерогов 2024 год станет временем серьезных перемен во всех сферах жизни — личных отношениях, творческой самореализации, мировоззрении. Уже в марте ожидаются знаковые события. С мая представителей этого знака зодиака ждет период финансовой стабильности и ощутимого материального достатка. Летние месяцы и вторая половина года будут отмечены приливом физических и душевных сил, позволяющих воплотить в реальность самые смелые замыслы.

Автор: Семен Подгорный