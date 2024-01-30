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Плохой год: астролог предсказал этому знаку зодиака проблемы

Плохой год: астролог предсказал этому знаку зодиака проблемы

Известный астролог и публицист Павел Глоба, чьи ежегодные прогнозы для всех знаков зодиака пользуются большой популярностью среди читателей, на этот раз дал мрачный прогноз для людей, родившихся под одним конкретным знаком. По его словам, 2024 год, находящийся под влиянием зеленого деревянного дракона, принесет этим людям много трудностей и испытаний.

Уже в январе представители этого знака зодиака могут столкнуться с серьезными проблемами как личного, так и профессионального характера. Астролог предсказывает, что зимние месяцы будут особенно сложными для их здоровья, так как этот период благоприятствует обострению хронических заболеваний. Весной же на первый план выйдут проблемы в отношениях с близкими людьми, в том числе в семье.

Наибольшую опасность, по мнению Павла Глобы, представляет для этих людей май месяц. Именно в это время возможны крупные материальные потери, связанные с чрезмерными тратами и необдуманными финансовыми решениями. Астролог советует быть особенно бдительными и ответственными в вопросах распоряжения деньгами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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