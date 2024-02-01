Любовный гороскоп на сегодня, 2 февраля 2024 года по знакам зодиака

Точный любовный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, 2 февраля 2024 года

Овен

На сегодняшний день Вы едва ли проявите интерес к мнению своей второй половинки о том, чем Вы занимаетесь и о чем думаете. Поэтому ему останется лишь сочувствовать - с его точки зрения Вы не будете принимать во внимание его позицию. Возможно, стоит все же уделить ей больше внимания?

Телец

Сегодня Вы в очередной раз убедитесь в том, насколько тесен этот мир. Вполне вероятно, что в этот день выяснится, что два Ваших любимых человека давным-давно знакомы между собой или что Вы уже несколько лет работаете бок о бок со своей первой любовью в соседних кабинетах. Зависит лишь от Вас, извлечете ли Вы из этого обстоятельства пользу.

Близнецы

Сегодня Вам куда больше посчастливится обрести новых друзей, нежели завоевать чьи-то сердца. И к лучшему - зачем Вам такая обширная коллекция сердец? А вот друзей слишком много быть не может.

Рак

Ваши отношения в первую очередь нужны Вам и Вашей половинке, а уже потом многочисленным родственникам и друзьям. Поэтому стройте их сегодня в соответствии со своими представлениями об этом процессе, не прислушиваясь ни к чьим советам.

Лев

На сегодняшний день Ваша вторая половинка будет очень мешать Вам во всем, что напрямую ее не касается. Поэтому, планируя объем работы на сегодня, стоит на всякий случай сократить его на треть. Иначе конфликтов с любимым человеком не избежать, а это Вам совсем ни к чему.

Дева

Постарайтесь проявить максимум терпения по отношению к своей второй половинке. Вы собраны и готовы к активным действиям, однако она сейчас куда более медлительна и инертна, чем Вы. С этим ничего не поделаешь, так что просто смиритесь с этим неприятным обстоятельством.

Весы

На сегодняшний день Вашему любимому человеку будет не очень приятно осознавать, что он занимает не все Ваши мысли и чувства, а лишь их большую часть. Постарайтесь объяснить ему, что и две трети, и три четверти – это очень и очень много. А может быть даже и больше – стоит лишь немного подождать.

Скорпион

В этот день все высшие силы, что только существуют, будут на Вашей стороне. Значит, можете смело экспериментировать с личной жизнью, активно знакомиться с перспективными людьми и ссориться с бесперспективными. Вполне возможно, это принесет свои плоды.

Стрелец

Этот день Вы проведете со случайными и малознакомыми людьми, что либо очень Вам понравится, либо совсем не понравится. Так или иначе, равнодушным к происходящему Вы точно не останетесь. Как и Ваша половинка.

Козерог

А Вам не кажется, что Ваша любовь и забота задыхают Вашего любимого человека? Он задыхается в Ваших объятиях и мечтает лишь об одном: глотке свежего воздуха. Звезды не призывают Вас меньше любить свою вторую половинку, однако дозваниваться до нее сорок раз в день, чтобы убедиться, что у нее все в порядке, пожалуй, не стоит.

Водолей

Если Вам интересно общаться с человеком, это отнюдь не означает, что пора налаживать с ним более тесные отношения. Наличие статуса, как правило, неблагоприятно сказывается на развитии отношений, повышает критичность восприятия. Не стоит переводить всех интересных собеседников в разряд потенциальных партнеров.

Рыбы

Вспомните уроки из Ваших любимых книг. Сегодня в отношениях с половинкой они Вам очень пригодятся. Возможно, события сегодняшнего дня даже напомнят Вам один из сюжетов любимого произведения. Вспомните, как Вы воспринимали написанное, и действуйте в соответствии со своими воспоминаниями.

Автор: Семен Подгорный