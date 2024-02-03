Любовный гороскоп на сегодня, 4 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Ваш возлюбленный заинтересуется тем, каким Вы его видите, каков его идеал в Ваших глазах и чего Вы в принципе от него ожидаете в отношениях. Скорее всего, он не задаст прямых вопросов, но будет исподволь, намеками пытаться это выяснить. Будьте готовы давать ответы!

Телец

Чувство юмора Вашей второй половинки сегодня может быть довольно своеобразным. Не переживайте, это временно, просто такой неудачный день выдался. Хотя если для Вас он окажется вполне успешным, можете веселиться вместе – значит, в Ваших совместных буднях еще будет много таких позитивных моментов.

Близнецы

Сегодня Вы можете легко расстроиться или обидеться. Конечно, близкие заметят это и будут осторожничать, чтобы не задеть Ваши чувства. Но и Вам стоит следить за собой. Если понимаете, что что-то причинит Вам боль, по возможности этого избегайте.

Рак

Не обязательно делиться со второй половинкой всеми своими проблемами – у него и своих полно. Лучше заведите дневник для записи переживаний. Или расскажите о наболевшем любимой игрушке или котенку – у них точно хватит терпения выслушать.

Лев

Сегодня Ваш партнер может трудно смириться с тем фактом, что он не первый значимый для Вас человек в жизни. Почему-то ревность к прошлому будет доминировать над другими чувствами, что сделает совместное времяпрепровождение не очень комфортным.

Дева

В этот день Вам захочется вести себя с любимым непривычно, а он, наоборот, будет мечтать о привычном общении только с Вами. Придется искать золотую середину, чтобы избежать разногласий. Звезды уверены – решение найдется.

Весы

Сегодня стоит внимательно выслушать всё, что говорит вторая половинка. Возможно, он не откроет Вам глаза на какую-то истину и не скажет долгожданных слов, но значимость сказанного от этого не уменьшится. Слушайте внимательно!

Скорпион

В этот день любимый человек попросит Вас о чём-то для Вас несложном, но для него важном. Постарайтесь выполнить просьбу во что бы то ни стало – особых усилий не потребуется. Главное, чтобы всё было искренне и от души.

Стрелец

Сегодня вторая половинка наконец заметит, что с Вами что-то не так, и предпримет попытки поднять Вам настроение и сделать более открытым миру. Постарайтесь откликнуться – у Вас все получится!

Козерог

Вам следует предусмотреть развитие событий этого дня и не допустить негативных последствий для себя и партнера. Ваша половинка с этой задачей не справится.

Водолей

Сегодня нужно запастись терпением. Его Вам хватит, чтобы пережить все капризы партнера и неожиданности от общения с ним в этот день.

Рыбы

Главной ошибкой станут любые разрушительные действия сегодня. Если нет настроения созидать, лучше ничего не предпринимать. Это касается и личной жизни.

Автор: Семен Подгорный