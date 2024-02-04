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Февраль станет испытанием: астролог назвал 2 знака, которых ожидают неожиданные неприятности в конце зимы

Февраль станет испытанием: астролог назвал 2 знака, которых ожидают неожиданные неприятности в конце зимы

Февраль 2024 года, по прогнозу известного астролога Павла Глобы, принесет испытания двум знакам зодиака. Какие сюрпризы уготовил этот загадочный месяц Девам и Весам?

Дев ожидает непростой выбор между двумя близкими людьми, который вынудит их принять решение в сжатые сроки. Астролог предупреждает, что вне зависимости от исхода, в феврале Девы рискуют впасть в депрессию, из которой они выберутся только весной. Рекомендация Глобы Девам - приостановить активную жизнь и просто пережить свои эмоции.

Весов, согласно прогнозам, ждет период полного одиночества и разочарования. Конфликты с друзьями и близкими могут привести к разрыву отношений. Однако астролог советует Весам восстановить старые связи и попытаться уладить конфликты, возможно, попросив прощения у тех, кого они нечаянно обидели.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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