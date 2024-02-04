Любовный гороскоп на сегодня, 5 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня лучше избегать перевода дружеских отношений в романтические. К сожалению, это один из самых неудачных способов потерять друзей. Воздержитесь от изменения характера ваших отношений, по крайней мере на сегодняшний день. Завтра в голову закрадутся более трезвые мысли, просто сегодня сложный период. Не придавайте большого значения временным трудностям в общении.

Телец

Ваш партнер, скорее всего, вынужден будет пожертвовать личным временем, чтобы помочь решить некоторые ваши проблемы. Даже если ему это совсем не в тягость, звезды рекомендуют с благодарностью принять такой акт доброй воли с его стороны и постараться отплатить тем же. Цените заботу и поддержку близкого человека.

Близнецы

Вашему партнеру сегодня вряд ли удастся разобраться в том, что у вас получается хорошо, а что не очень, просто не будет на это времени. Что ж, способны вы выполнить то или иное задание или нет, делать его придется, и никто не сможет помочь. Не обижайтесь на критику, просто день не располагает к вдумчивым оценкам.

Рак

Вашему партнеру будет непросто сегодня смириться с особенностями вашего поведения. Нельзя сказать, что поведение будет сильно отличаться от обычного, но почему-то именно сегодня это вызовет повышенное недовольство второй половинки. Постарайтесь проявить терпимость и гибкость в отношениях.

Лев

Сегодня вашему партнеру будет довольно сложно понять смысл ваших слов в разговоре на некоторые темы. Вероятно, не стоит пытаться дополнительно что-то объяснить. Напротив, впоследствии забавно будет сверить впечатления и прийти к общему мнению. Не торопитесь с выводами, дайте время на осмысление.

Дева

Сегодня вам может показаться, что начальник или коллега по работе не прочь начать служебный роман или более близкие отношения. Задумайтесь не только о симпатии к этому человеку, но и о целесообразности совмещения личной жизни и работы. Будьте осторожны и взвесьте все за и против.

Весы

Сегодня лучше опасаться громких признаний в глубоких чувствах — велика вероятность, что это лишь временный порыв эмоций, а не искренние намерения. В отличие от запоминающихся слов, чувства могут быстро улетучиться. Не спешите с серьезными заявлениями, это может быть всего лишь дань моменту.

Скорпион

Сегодня вы, вероятно, будете разочарованы вашим партнером. Хоть и не очень серьезно, но достаточно ощутимо, чтобы задуматься о дальнейшем развитии отношений и о том, стоит ли искать какой-то другой путь взаимопонимания. Не торопитесь с выводами, это может быть всего лишь временное охлаждение.

Стрелец

Ключ к сердцу любимого человека сегодня лежит через желудок. Приготовьте для него что-нибудь особенно вкусное. Заодно и сами хорошенько поешьте — радостные глаза вашей второй половинки сделают аппетит еще приятнее. Побалуйте друг друга вкусной едой и приятным общением.

Козерог

Сегодня звезды советуют вам и вашему партнеру заняться водными процедурами — сходите в бассейн, примите ванну вместе или по очереди. Также полезно употребление соков и чаев. Это благотворно скажется на отношениях и здоровье. Не упускайте возможности приятно провести время в хорошей компании.

Водолей

Сегодня вашему партнеру будет непросто смириться с вашей самостоятельностью и независимостью во мнениях и поступках. Однако амплуа «свободной кошки» вряд ли сделает отношения более доверительными и теплыми. Постарайтесь найти золотую середину между своей индивидуальностью и потребностями партнера.

Рыбы

Если ваш партнер избалованный «сынок маменькин», сегодня самое подходящее время что-то предпринять. Попытайтесь приложить необходимые усилия, чтобы хоть немного его изменить. Если же все бесполезно, решите для себя, стоит ли продолжать отношения и можете ли вы смириться с его слабостями.

Автор: Семен Подгорный