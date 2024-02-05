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Удача уже на пороге: астролог Володина пророчит двум знакам зодиака тотальное везение

Удача уже на пороге: астролог Володина пророчит двум знакам зодиака тотальное везение

По словам астролога Василисы Володиной, 2024 год обещает много хорошего и позитивных перемен для представителей двух знаков зодиака — Овнов и Тельцов.

Овны в начале года почувствуют мощный прилив сил и энергии, который поможет им реализовать самые смелые планы и амбиции. Уже с февраля Овны смогут активно влиять на свою жизнь и окружающих, внося значительные перемены — например, сменив работу или открыв собственный бизнес.

Тельцам конец прошлого года принес приятный энергетический подъем, который будет только набирать обороты в начале 2024-го. Руководство оценит трудолюбие и старания Тельцов, и март станет прекрасным временем для отдыха и переоценки целей. С апреля Тельцов ждет интенсивная работа, но благодаря позитивному настрою и энергии она не покажется обременительной.

Удача и везение: у 3 знаков зодиака в феврале изменится жизнь Удача и везение: у 3 знаков зодиака в феврале изменится жизнь
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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