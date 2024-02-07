Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Этот день ознаменован в первую очередь стремлением сохранить достигнутое, а не завоеванием новых высот. Даже самые щедрые натуры сегодня предпочитают беречь накопленное, нежели делиться этим с окружающими. В результате нарушается гармония в отношениях, которые еще вчера казались идеальными.

Крайне сложно поддерживать ровные, дружеские связи с людьми: интересы и планы у всех разные, да еще и звезды норовят столкнуть тех, кто не понимает и порицает друг друга. Приходится либо идти на уступки окружающим, либо полагаться только на себя в борьбе с невзгодами.

Овен

Придется проявить твердость характера и волю, чтобы не поддаться сиюминутным желаниям. Если забыть об обещаниях и обязанностях ради соблазнов, то это откроет дверь череде неприятностей. Не покупайте ничего спонтанно, не тратьте денег больше, чем можете себе позволить.

Телец

Этот день будет крайне благоприятным благодаря сохраняющемуся позитивному влиянию тенденций. Вы чувствуете, что способны на все, и это действительно так. Прекрасный момент для деловых переговоров – вы сумеете убедить кого угодно в своей правоте.

БлизнецыДень легких успехов и маленьких побед. Особенно удачной окажется его первая половина: звезды будут помогать вам во всем, а обстоятельства сложатся на редкость благоприятно. Используйте это время по максимуму, для работы в одиночку или коллективно, для переговоров. Возможно крупное денежное поступление.

Рак

Многое удастся решить потому, что вы не впадаете в панику при возникновении проблем, а сохраняете позитивный настрой даже при неудачах. Лидерские качества Раков будут ярко выражены, что заметят влиятельные лица и появится шанс продвинуться по служебной лестнице. Благоприятный день для покупок, инвестиций, коммерции.

Лев

Придумывается множество идей, но далеко не все они настолько хороши на деле. Сложно найти результативные решения проблем: вы все усложняете, отказываетесь от проверенных способов, экспериментируете там, где в этом нет необходимости. Многие Львы проявляют излишнюю самоуверенность, что влечет ошибки.

Дева

Этот день будет посвящен решению чужих проблем и разрешению ситуаций, не имеющих к вам прямого отношения. Но ваши старания не пропадут даром – благодаря им мир становится лучше. Вы не преследуете корыстных целей, однако вознаграждение за труды обязательно последует.

Весы

Удачный день. Многие трудности преодолеваются только потому, что вы ни на секунду не теряете веры в себя – сегодня этого достаточно для успеха. Подходящий момент для сделок, финансовых операций. Значительные расходы будут связаны с развлечениями и отдыхом. Не скупитесь на это – позитивные эмоции того стоят.

СкорпионДень легких, необременительных знакомств и приятного общения. Просто не ожидайте ничего серьезного – и вы не будете разочарованы. Возможны небольшие подарки, знаки внимания от интересных вам людей. Вы склонны переоценивать свои финансовые возможности и тратите чуть больше положенного.

Стрелец

Не спешите. Чем меньше важных решений вы примете сегодня, чем меньше новых дел начнете – тем лучше. Это в первую очередь касается денег: вы распоряжаетесь ими крайне легкомысленно. Но и в других сферах опрометчивые поступки могут принести неприятности. Проявите благоразумие или найдите себе мудрого советчика.

Козерог

День принесет приятный и совершенно неожиданный сюрприз. Не растеряйтесь от него – вы ловко схватите удачу за хвост и уже не отпустите, как бы она ни вырывалась. Прекрасный момент для любых новых начинаний, особенно требующих творческого подхода.

Водолей

Трудно сосредоточиться на работе из-за домашних дел и личных проблем. Не все успеете закончить в срок, что может повлечь финансовые потери. Возможны разногласия с начальством, в ваш адрес прозвучит немало критики. Задачи второй половины дня окажутся сложнее ожидаемого.

Рыбы

Основные сложности дня носят финансовый характер. Нелегко понять, как распорядиться деньгами, чтобы удовлетворить свои потребности и окружающих. Из-за этого возникают ссоры в супружеских парах: каждый отстаивает свои интересы в ущерб другому, вы не проявляете присущей вам уступчивости.





Автор: Семен Подгорный