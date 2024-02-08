Любовный гороскоп на сегодня, 9 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 9 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день отношения с возлюбленным могут резко измениться в самом неожиданном направлении. Сложно предсказать, станут ли перемены к лучшему или к худшему - этот вопрос прояснится со временем. Однако одно можно сказать наверняка - после сегодняшнего дня ничто уже не будет как прежде. Приготовьтесь к тому, что предстоит коренным образом пересмотреть устоявшиеся привычки в общении с партнером.

Телец

Сегодня ваша вторая половинка раскроет некоторые взгляды на определенные проблемы, о которых раньше старалась не говорить. Это создаст заметные сложности в общении и взаимопонимании. С другой стороны, открытость партнера заслуживает уважения, ведь важно, что он все-таки решился довериться вам, поделиться тем, что таил в себе.

БлизнецыВстреча с любимым или бывшим возлюбленным принесет вам целую гамму приятных чувств, сравнимых с бокалом глинтвейна в суровую зиму. Вы будете чувствовать себя настоящим мачо или красоткой и упиваться своей неотразимостью. И что самое радостное - не безуспешно, ведь ваш собеседник оценит ваши старания!

Рак

В этот день общение с любимым человеком будет веселым и очень интересным. Заряда позитива хватит не на один день. И не беспокойтесь, что его будет не с кем разделить - рядом окажется немало "подопытных", с которыми вы сможете поделиться отличным настроением.

Лев

Сегодня вашему партнеру будет очень просто доставить вам всевозможное наслаждение. Однако вряд ли он воспользуется своими возможностями в полной мере, чтобы осуществить все задуманное по высшему разряду. Остается только надеяться, что небольшое чудо все-таки случится.

Дева

В этот день любимый человек будет чувствовать себя потерянным и безнадежно загнанным в угол. При этом и сам толком не поймет, что с ним происходит и куда катится его мир. В ваших силах нормализовать течение его жизни, вернуть привычные краски, а может стать еще лучше - окрасить окружающую реальность в несколько более светлые и яркие тона.

ВесыЛюбимому сегодня будет непросто сделать выбор из нескольких негативных вариантов, поэтому в конце концов он может поступить не так, как понравилось бы вам. Ведь на всех не угодишь, и сил примерять чужие мнения у бедняги не останется. Примите его решение со спокойной душой и постарайтесь простить.

Скорпион

Скорпионы женского пола, сегодня вам невероятно повезет! В ближайшем магазине симпатичная блузка, которую вы видели на подруге, продается совсем недорого. Сходите на шопинг с супругом - он посоветует купить вам что-нибудь еще более стильное! Вы ведь никогда не сомневались в безупречном вкусе своей второй половинки?

Стрелец

Любимый человек сегодня уделит немало времени тому, чтобы критиковать ваши поступки. Возможно, в его словах есть доля истины, и прислушаться к конструктивным замечаниям имеет смысл. Не забудьте, однако, напомнить партнеру, что вы имеете право на собственные убеждения и личностную самореализацию.

Козерог

Не разбивайте одно яркое воспоминание о прошлой любви или о вчерашнем дне на множество мелких эпизодов. Так можно обесценить то, что было целостным и светлым. А поскольку воспоминание - самое дорогое, что у вас есть и никакой иной романтики не предвидится, бережно отнеситесь к нему. Не разбейте и не утратите это сокровище.

Водолей

Не провоцируйте сегодня любимого на искренность. То, что вы можете услышать, вряд ли вас обрадует, причем значительно. Лучше доверяйте тому, что вам вручают в качестве официальной версии событий: может, не так правдиво, зато очень мило.

Рыбы

Сегодня будет повод гордиться собой, ведь вы совершите нечто совершенно невероятное. Ваш партнер обязательно заметит это и оценит по достоинству, так как благодаря вам его жизнь тоже поменяется. Так что готовьтесь встретить непростую задачу, а затем - купаться в лучах славы победителя.

Автор: Семен Подгорный