Любовный гороскоп на сегодня, 10 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Вы столкнетесь с некоторой загадочностью и непредсказуемостью чувств и намерений Вашей второй половинки. Будет казаться, что Вы не до конца понимаете, что именно он или она хочет от Вас услышать или ожидает увидеть в Ваших действиях. Сохраняйте бдительность и проявляйте благоразумие в своих поступках, чтобы избежать любых недопониманий между вами.

Телец

Сегодня Ваш успех в любовных делах напрямую зависит от способности очаровывать и обольщать. Только искренняя улыбка, теплый взгляд и обаятельные манеры смогут склонить партнера к тому, чего жаждет Ваша душа. Логические аргументы и попытки убедить разумом будут бесполезны, в этот день главное - эмоциональное воздействие.

БлизнецыСегодня Ваши отношения с любимым человеком окажутся настолько необычными и непохожими на традиционные представления о романтических связях, что в какой-то момент Вас охватит тревога. Вы можете усомниться - а все ли в порядке, не стоит ли вспомнить о социальных нормах. Такие сомнения - нормальное явление в вашей необычной ситуации. Обсудите их откровенно наедине в удобный момент.

Рак

В этот день Вашему любимому человеку очень важно будет получить от Вас одобрение и поддержку. Он нуждается в Вашем искреннем убеждении, что то, что он делает - правильно и хорошо. Постарайтесь убедить его в этом всеми доступными способами - тогда хорошо будет и ему, и Вам. И кому же именно лучше окажется - сложно сказать однозначно.

Лев

Строя глазки очередному объекту воздыхания, не забывайте, что на Вас лежит определенная ответственность перед теми, кто влюблен в Вас, кого Вы приручили своим обаянием. Прежде чем флиртовать вновь, стоит задуматься - готовы ли Вы нести эту ответственность? Если нет - лучше не начинать новых отношений.

Дева

Сегодня Ваша обычно уравновешенная натура подвергнется множеству испытаний. Неожиданно Вам, возможно, придется взять на себя хозяйственные хлопоты - пылесосить ковры и выбивать половики. Ваша вторая половинка может в добровольно-принудительном порядке буквально заставить Вас помогать ей в этом нелегком деле.

ВесыК Вам в этот день неожиданно заявится конкурент, у которого будут определенные виды на Вашего любимого человека. В Ваших силах поставить такого соперника на место и заставить его потерять всякую надежду, оставив наедине Вашу пару в покое. Лучше, если все это произойдет втайне от Вашей половинки.

Скорпион

Сегодня между Вами и Вашим любимым человеком может произойти довольно серьезная ссора из-за пустячного повода. В лучшем случае последствиями станут пара-тройка разбитых тарелок и трещина на зеркале. В худшем случае - длительные обиды друг на друга и целая серия недоразумений и взаимонепониманий.

Стрелец

В этот день Ваш партнер захочет стать для Вас самым близким, родным и дорогим человеком. Он приложит максимум усилий, времени и нервов - как своих, так и Ваших - чтобы добиться этой благородной цели. Постарайтесь отнестись к его инициативе с пониманием, хотя это может быть и непросто.

Козерог

Сегодня Вы окончательно и бесповоротно поймете, что отношениям с любимым человеком суждено либо остаться прежними, либо преобразиться до неузнаваемости в нечто совершенно новое и неожиданное. Но прежде чем начинать столь радикальные перемены, будет правильным посоветоваться со своей второй половинкой.

Водолей

Вы читаете Вашего партнера как открытую книгу. Вы заранее знаете, как он отреагирует на любое Ваше слово и поступок. Признайтесь честно, что в такой ситуации Вам становится скучновато. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны - Ваш любимый человек никогда не преподнесет Вам неприятных сюрпризов. С ним надежно, стабильно и спокойно. А разве это не счастье?

Рыбы

В этот день Вашему любимому человеку совсем не придется долго Вас уговаривать на какое-нибудь рискованное приключение. Вы и сами охотно согласитесь пойти на риск ради того, чтобы сделать Ваши отношения ярче, интереснее и разнообразнее. Главное, чтобы Ваша вторая половинка не испугалась Вашей решительности в последний момент.

Автор: Семен Подгорный