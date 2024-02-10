Любовный гороскоп на сегодня, 11 февраля 2024 года по знакам зодиака

Овен

Несмотря на то, что Ваш любимый человек сегодня может не заслуживать стопроцентного доверия, Вы все равно будете полностью ему верить, даже на двести процентов. Постарайтесь при этом не перестараться в проявлении такого слепого доверия, чтобы потом не расстраиваться и не упрекать себя в излишней доверчивости, если окажется, что Ваш избранник этого совсем не заслуживал.

Телец

Не пришло ли время завоевать чье-нибудь сердце? Именно сегодня настал самый подходящий и благоприятный момент для этого. Не имеет значения, о ком идет речь, главное - если этот человек Вам действительно нужен, то в этот прекрасный день просто необходимо предпринять решительные и романтические шаги на пути к завоеванию его расположения. Результат должен превзойти самые смелые ожидания.

Близнецы

Сегодня Вы осознаете, что взвалили на себя чересчур тяжкое бремя ответственности за себя самого, за Вашего любимого человека и за ваше общее будущее, каким бы оно ни оказалось. Вам следует либо поделиться этой ответственностью с кем-то еще, либо смириться с ее тяжестью и перестать считать ее обременительной.

Рак

Отправляйтесь вместе за покупками! Именно сегодня настал исключительно благоприятный день для шопинга. Все самые необходимые для вас вещи будут буквально бросаться в глаза, да еще и по очень привлекательным ценам. Даже если кто-то из вас терпеть не может ходить по магазинам, сегодня эта прогулка по торговым рядам доставит вашей паре истинное наслаждение.

Лев

Прежде чем в этот день поставить крест на отношениях, попытайтесь разобраться в причине, из-за которой между вами постоянно возникают недопонимания. Возможно, дело в какой-то мелочи, казавшейся несущественной, но на самом деле мешавшей вашему взаимопониманию. Такая проблема исправляется без особых усилий и практически мгновенно.

Дева

Сегодня Вам легко и непринужденно удастся то, что раньше никогда не давалось. К примеру, вы с легкостью познакомитесь на улице с интересным человеком, признаетесь в любви своему избраннику или навсегда расстанетесь с ним – как бы ни сложилось. Главное потом не жалеть о содеянном, каким бы ни был результат.

Весы

В этот день Вам будет нелегко в доступной форме объяснить Вашему партнеру, что Вы на самом деле чувствуете и какой реакции ждете от него на свое поведение. Поэтому не стоит рассчитывать на мгновенное и полное понимание с его стороны. Представьте себя учителем начальных классов, вынужденным двадцать раз все повторять.

Скорпион

Сегодня следует взглянуть на ваши отношения глазами любимого человека. Мысленно поменяйтесь с ним ролями - представьте себя им, а его собой. Поразмышляйте, нравится ли вам все происходящее, правильно и так ли все складывается, как бы вам хотелось. А дальше действуйте в соответствии с принятыми решениями.

Стрелец

Стрельцам в браке, особенно представительницам прекрасного пола, сегодня очень рекомендуется познакомиться с такой интересной наукой как психология. Это поможет наконец разобраться в мотивах некоторых непонятных действий супруга, иначе он может выбрать более сообразительную спутницу жизни. Мужчинам тоже было бы нелишним почитать о психологии, хоть это и менее важно.

Козерог

У вас все еще впереди – и бурные конфликты, и яркие всплески любовных чувств в отношениях. Поэтому сейчас, особенно в этот день, лучше не злоупотреблять превосходными степенями и категоричными выражениями типа «всегда», «никогда». Иначе потом не раз придется пожалеть о сказанном.

Водолей

Сегодня для вас просто потрясающий день! Вы и не подозревали, что вас так сильно любят многие люди, да еще одновременно. И совершенно искренне, независимо друг от друга! Вам определенно есть чему позавидовать. Постарайтесь сохранить это сокровище – взаимную любовь близких, накопленную за годы жизни.

Рыбы

Ваш любимый человек отнюдь не таков, каким Вы его видите. Даже если он полностью открыт перед Вами и рассказывает обо всем, Вы знаете лишь одну его грань, ту часть его личности, которую он сознательно или подсознательно демонстрирует Вам. Вы видите лишь то, что он хочет или может Вам показать. Учитывайте этот момент, когда сегодня будете общаться с ним. Помните, что за внешней канвой отношений скрывается глубокий внутренний мир другого человека, полный тайн и загадок. Будьте терпеливы и внимательны, если хотите по-настоящему узнать своего партнера.

Автор: Семен Подгорный