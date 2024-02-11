Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Небесный покровитель дарует благосклонность: 3 знака Зодиака, чья судьба озарится сиянием удачи с 12 февраля

Небесный покровитель дарует благосклонность: 3 знака Зодиака, чья судьба озарится сиянием удачи с 12 февраля

Астрологические предсказания сулят наступление благоприятного периода, озаряющего судьбы трех знаков Зодиака. С 12 февраля они ощутят небывалую поддержку небесных светил, вкушая плоды заветного везения.

Водолеи ощутят себя плывущими по волнам успеха, не прилагая особых усилий. Заветные цели, к которым они стремились долгие годы, окажутся в пределах досягаемости. Опираясь на голос интуиции и не страшась ответственности, Водолеи могут с уверенностью ожидать радостных вестей, прилива вдохновения и новых свершений.

Львы также вступят в полосу процветания. Их пытливые умы будут генерировать поток свежих идей, а близкие люди окажут всестороннюю поддержку. Успешные деловые переговоры станут трамплином к реализации амбициозных планов представителей огненной стихии. А период отдыха, наступивший после 12 февраля, зарядит их энергией для новых побед.

Рыб на этой неделе ожидает череда приятных сюрпризов: судьба преподнесет им заманчивые предложения и одарит вдохновляющими новостями. Главное – не медлить и действовать решительно, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Звезды сулят удачные покупки и выгодные сделки, поэтому Рыбам следует смело проявлять инициативу как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях.

Море радости, удачи и денег: кто в 2024 году сможет начать жизнь с чистого листа — Высшие силы всегда будут рядом Море радости, удачи и денег: кто в 2024 году сможет начать жизнь с чистого листа — Высшие силы всегда будут рядом
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
Читайте также

Как раньше не будет: астролог назвал четыре знака, для которых в конце января начнется период больших перемен
Гороскоп
Как раньше не будет: астролог назвал четыре знака, для которых в конце января начнется период больших перемен
Деньги посыпятся с неба: астролог назвал знаки, которых в январе ждет богатство
Гороскоп
Деньги посыпятся с неба: астролог назвал знаки, которых в январе ждет богатство
Любовь стучится в дверь: эти два знака зодиака на пороге судьбоносных перемен
Гороскоп
Любовь стучится в дверь: эти два знака зодиака на пороге судьбоносных перемен
Счастье и большая прибыль: какие знаки зодиака получат подарок от 2024 года
Гороскоп
Счастье и большая прибыль: какие знаки зодиака получат подарок от 2024 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok