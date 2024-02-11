Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Наступает благоприятный день для общения, когда легко находить общий язык с самыми разными людьми в непринужденной и приятной атмосфере. Те, кто недавно были соперниками, теперь могут стать союзниками и единомышленниками. Очень успешно проходят романтические встречи - влюбленные прекрасно понимают друг друга, готовы идти на взаимные уступки.

В то же время может быть нелегко сосредоточиться на работе, особенно если она кажется вам однообразной и скучной. Хочется проявить себя, продемонстрировать свои способности. Такая возможность представится во второй половине дня.

Овен

Наступает важный день открытий и получения ценных сведений для Овнов. Возможно, произойдут значительные изменения на работе, которые сначала заставят насторожиться, но позже вы поймете, что все к лучшему. В этот день можно не придерживаться ранее намеченных планов, Овнам очень хорошо удаются импровизации.

Телец

Позитивные тенденции, которые были очень сильны накануне, продолжают сопутствовать Тельцам и сегодня, по крайней мере, в первой половине дня. Этот период сулит поистине выдающиеся достижения на работе; все, что нужно от вас – приложить минимум усилий или хотя бы показать видимость активной деятельности.

Близнецы

Близнецам будет непросто навести порядок в делах, но это вполне осуществимо. Для этого следует настроиться на серьезный лад и постараться не упустить ничего важного из виду. Первая половина дня подходит для деловых встреч, однако не стоит рассчитывать, что удастся сразу договориться с партнерами; главная задача Близнецов сегодня – произвести хорошее впечатление.

Рак

Очень неровный день ожидает Раков. Первая его половина сложна во всех аспектах и крайне утомительна; настроение далеко от идеального, возможны недомогания. Но постепенно влияние негативных факторов сходит на нет, появляются новые возможности, возвращаются жизнерадостность и оптимизм.

Лев

Предстоит трудный день Львам. В первой половине они еще сохраняют самообладание и пытаются решать возникающие проблемы, во второй же предпочитают не предпринимать активных действий и надеяться на случай, что приносит неприятные последствия. Львам следует быть осторожнее с деньгами: есть риск потратить больше, чем можно себе позволить.

Дева

Этот день может пройти очень плодотворно для Дев, если они проявят благоразумие и направят свою энергию в мирное русло. Возможны споры с членами семьи, не сразу получится "заразить" окружающих своими идеями, даже если эти идеи очень хороши. Беда в том, что Девы слишком рано "вспыхивают": лучше сохранять хладнокровие.

Весы

Домашние, бытовые заботы будут занимать Весов больше, чем саморазвитие. Желание понять, чего не хватает для спокойной жизни, завладеет мыслями, и лишь к вечеру картина прояснится. Возможно, стремление во всем добиваться идеала и является причиной многих волнений. Вероятны мелкие травмы и недомогание из-за упадка сил.

Скорпион

Скорпионам следует посвятить этот день полезным делам - они сами удивятся тому, сколько всего успеют. Можно совершать покупки, в том числе крупные, приобретать билеты, туристические путевки, все необходимое для запланированных поездок, а также подарки для младших членов семьи.

Стрелец

День сложится непросто для Стрельцов, и это сильно огорчит их. Будет трудно поверить, что удача отворачивается от них, и смириться с этим. Возможны убытки и финансовые потери, да и в других сферах избежать неприятностей удастся лишь самым ловким и изобретательным Стрельцам.

Козерог

День не лишен трудностей для Козерогов, но все они предсказуемы и не застанут врасплох. Не исключены и успехи; особенно значительными они будут у Козерогов, которые не боятся вступить в борьбу с более сильным противником и готовы отстаивать свою точку зрения в спорах с влиятельными людьми.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя не очень комфортно, поскольку никак не могут разобраться в происходящем вокруг. Не стоит стесняться обращаться к окружающим с вопросами и просьбами – можно получить нужную помощь и поддержку. Первое впечатление о новых знакомых будет ошибочным, не стоит доверять ему.

Автор: Семен Подгорный