Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня единственное, чему стоит доверять - это ваша интуиция. Даже если разум говорит одно, а интуиция советует другое в отношении встречи с любимым человеком, прислушайтесь к последней. Пусть даже вы раньше не очень ей доверяли, сегодня именно она подскажет верное решение.

Телец

Сегодня вы будете мучиться вопросами: любит или нет? Не стоит гадать и мучить бедные ромашки. Лучше отвлекитесь чтением любимой книги или просмотром хорошего фильма. А ответ на свои вопросы вы получите без лишних усилий.

Близнецы

Не придавайте сегодня большого значения словам и мыслям вашей второй половинки, так как они будут расходиться. Иногда мысли и слова совпадут, но крайне редко. Лучше запомните непонятные для вас вещи, чтобы уточнить их завтра.

Рак

Сегодня подходящий день для новых знакомств и встреч, которые могут открыть перед вами новые перспективы, в том числе в личной жизни. Постарайтесь извлечь из этого дня максимум пользы – в будущем это вам пригодится.

Лев

Ваша вторая половинка сегодня захочет поделиться с вами чем-то сокровенным, что поможет лучше понять его характер и объяснит многие странные поступки. Это заставит вас еще сильнее привязаться друг к другу.

Дева

Сегодня вы поймете, что ваша заветная цель в личной жизни уже совсем близка. Осталось лишь протянуть руку, чтобы поймать эту теплую звезду, которая исполнит ваше самое сокровенное желание.

Весы

Сегодня вам может быть лень выполнять привычные обязанности в отношениях, но ваш партнер может неправильно это истолковать. Чтобы избежать недопонимания, постарайтесь преодолеть лень.

Скорпион

Сегодня вашей половинке будет непросто объяснить свои чувства к вам словами, ведь это будет смесь разных, даже противоположных эмоций. Но в сумме они дадут удивительное сочетание.

Стрелец

Сегодня ваш партнер может расстроиться настолько, что вы впервые увидите его слезы. Это произведет на вас сильное впечатление. Принесите платок и говорите спокойным голосом – это лучше всего успокаивает.

Козерог

Ваша вторая половинка сегодня будет очень подвижной и неусидчивой. Вам придется постоянно бегать за ним и ловить его. Будьте готовы к такой активности.

Водолей

Сегодня вы продемонстрируете редкое спокойствие и рассудительность. Возможно, даже чрезмерную – ведь чувства и холодный рассудок плохо сочетаются. Постарайтесь найти золотую середину.

Рыбы

Не ограничивайте сегодня свою половинку и дайте ей возможность реализоваться. Ведь ей нужно время и для других занятий, помимо вас. И вам со временем наскучит такое поведение.

Автор: Семен Подгорный