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Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня единственное, чему стоит доверять - это ваша интуиция. Даже если разум говорит одно, а интуиция советует другое в отношении встречи с любимым человеком, прислушайтесь к последней. Пусть даже вы раньше не очень ей доверяли, сегодня именно она подскажет верное решение.

Телец

Сегодня вы будете мучиться вопросами: любит или нет? Не стоит гадать и мучить бедные ромашки. Лучше отвлекитесь чтением любимой книги или просмотром хорошего фильма. А ответ на свои вопросы вы получите без лишних усилий.

Близнецы

Не придавайте сегодня большого значения словам и мыслям вашей второй половинки, так как они будут расходиться. Иногда мысли и слова совпадут, но крайне редко. Лучше запомните непонятные для вас вещи, чтобы уточнить их завтра.

Рак

Сегодня подходящий день для новых знакомств и встреч, которые могут открыть перед вами новые перспективы, в том числе в личной жизни. Постарайтесь извлечь из этого дня максимум пользы – в будущем это вам пригодится.

Лев

Ваша вторая половинка сегодня захочет поделиться с вами чем-то сокровенным, что поможет лучше понять его характер и объяснит многие странные поступки. Это заставит вас еще сильнее привязаться друг к другу.

Дева

Сегодня вы поймете, что ваша заветная цель в личной жизни уже совсем близка. Осталось лишь протянуть руку, чтобы поймать эту теплую звезду, которая исполнит ваше самое сокровенное желание.

Весы

Сегодня вам может быть лень выполнять привычные обязанности в отношениях, но ваш партнер может неправильно это истолковать. Чтобы избежать недопонимания, постарайтесь преодолеть лень.

Скорпион

Сегодня вашей половинке будет непросто объяснить свои чувства к вам словами, ведь это будет смесь разных, даже противоположных эмоций. Но в сумме они дадут удивительное сочетание.

Стрелец

Сегодня ваш партнер может расстроиться настолько, что вы впервые увидите его слезы. Это произведет на вас сильное впечатление. Принесите платок и говорите спокойным голосом – это лучше всего успокаивает.

Козерог

Ваша вторая половинка сегодня будет очень подвижной и неусидчивой. Вам придется постоянно бегать за ним и ловить его. Будьте готовы к такой активности.

Водолей

Сегодня вы продемонстрируете редкое спокойствие и рассудительность. Возможно, даже чрезмерную – ведь чувства и холодный рассудок плохо сочетаются. Постарайтесь найти золотую середину.

Рыбы

Не ограничивайте сегодня свою половинку и дайте ей возможность реализоваться. Ведь ей нужно время и для других занятий, помимо вас. И вам со временем наскучит такое поведение.

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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