Любовный гороскоп на сегодня, 16 февраля 2024 года по знакам зодиака

00:11, 16 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 16 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Ваш любимый человек, скорее всего, будет испытывать сомнения в отношении вашего общего будущего. Ему будет непросто убедить себя в том, что у вас двоих действительно есть перспективы построить счастливые и долгосрочные отношения. Возможно, вы оба задумаетесь о том, зачем вы вместе уже так долго и стоит ли продолжать эти отношения дальше. Пора решить, действительно ли вы готовы строить совместное будущее или пора идти каждому своим путем.

Телец

К сожалению, сегодня вам придется довериться всему, что говорит ваш любимый человек, даже если вы не во всем с ним согласны. Придется принять его слова на веру, даже те, которые он невнятно пытается донести. Хотя, как говорится в одной мудрой песне: "Какая глупость - верить всем его словам, но не поверить - грех...". Порой в отношениях нужно идти на компромиссы.

Близнецы

Попробуйте сегодня немного раззадорить своего любимого, вызвав у него легкую ревность. Но не перегибайте палку, пусть объект ревности будет чем-то несерьезным. Это поможет разбавить чувства, внести немного перца в отношения, но без сильных потрясений. Используйте этот прием осторожно, чтобы не навредить.

Рак

Сегодня вы можете осознать, что многие вещи в отношениях делаете на автопилоте, не задумываясь об их смысле. Даже слова "я тебя люблю" порой произносятся автоматически. Если это действительно так, возможно, стоит тщательно все обдумать и решить, насколько эти отношения вам нужны.

Лев

Сегодня у вашего любимого будет мало времени, чтобы разбираться в том, что у вас получается хорошо, а что нет. Придется делать дело, невзирая на собственные сомнения и чью-либо помощь. Покажите, на что вы способны в сложной ситуации. Возможно, это поможет укрепить отношения.

Дева

Вам надоела монотонность в отношениях? Не расстраивайтесь, скоро однообразие нарушится, правда, не самым приятным образом. Возможно, случится ссора или какая-то проблема, которая заставит вас сплотиться и напрячь все силы, чтобы ее решить. Будьте готовы дать отношениям новый импульс.

Весы

Сегодня вы сделаете определенное открытие о своем любимом человеке. Вряд ли оно вас очень обрадует, но и сильно огорчить тоже не должно. Просто теперь вам предстоит учитывать это новое знание о партнере. И даже, возможно, извлечь из него своеобразное удовольствие.

Скорпион

Сегодня скорпионы рискуют проиграть спор с членами семьи. Не расстраивайтесь, возможно, вы и правда были неправы. Но если вы твердо уверены в своей позиции, еще раз спокойно и весомо приведите свои аргументы, не пытаясь навязать мнение силой. Так вы сможете донести свою точку зрения.

Стрелец

Сегодня вашему любимому будет нелегко общаться с вашими близкими. Между ними словно возникнет барьер. Постарайтесь не давить на него и не заставлять общаться в неподходящей для этого обстановке. Если он сам захочет, тогда другое дело. Не создавайте ненужного напряжения.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать сильную усталость и захотеть пожаловаться на это. Скорее всего, вас выслушают, посочувствуют, но тут же попросят сделать очередные неотложные дела. Чтобы хоть немного отдохнуть, придется уехать от всех хотя бы на день. Наберитесь сил перед новыми задачами.

Водолей

Сегодня вам может показаться, что ваш любимый стал меньше интересоваться общением с вами. Но, скорее всего, это ложное впечатление из-за того, что у него тяжелый день и нет сил ни на что, кроме отдыха. Не делайте скоропостижных выводов.

Рыбы

Чтобы любить другого, нужно любить себя - это доказанный факт. Сегодня отличный день, чтобы оценить свои сильные стороны и хотя бы уважать себя, если не полюбить. Это обязательно поможет улучшить ваши отношения с любимым человеком. Воспользуйтесь шансом!

Автор: Семен Подгорный