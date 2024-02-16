Любовный гороскоп на сегодня, 17 февраля 2024 года по знакам зодиака

21:54, 16 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 17 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Если сегодня у Вас возникло ощущение, что Вы одержали победу в отношениях со своей второй половинкой - например, убедили ее в чем-то важном или перешли на новый уровень близости, - не спешите радоваться. Возможно, Вы просто хотите видеть в произошедшем положительные знаки и благоприятный исход, хотя на самом деле все гораздо сложнее и тоньше. Будьте внимательны к нюансам взаимодействия и не торопите события.

Телец

Сегодня вы и ваш любимый человек будете чувствовать себя особенно непринужденно и комфортно друг с другом. Между вами не будет неловких пауз в беседе, взаимного непонимания, затруднений в поиске тем для разговора или серьезных разногласий. Вы почувствуете себя умным, интересным и привлекательным в глазах партнера. И наоборот - ваша половинка покажется вам такой же мудрой и очаровательной. Короче говоря, это идеальный день для гармоничного общения.

Близнецы

Лучшее, что сегодня можно сделать - остаться дома. Попытки куда-то выбраться против воли звезд только доставят вам неприятности. Если очень хочется увидеться с любимым человеком, лучше пригласить его к себе. В конце концов, место встречи не так важно, как возможность выпить кофе и пообщаться в уютной обстановке.

Рак

Сегодня полезно вспомнить, что вы любимы и вас любят. Возможно, это ощущение настолько привычно, что вы перестали обращать на него внимание. Но звезды советуют сегодня как следует прочувствовать и осознать эту любовь. Пусть это наполнит вас радостью и благодарностью к партнеру.

Лев

К сожалению, сегодня ваш любимый человек будет склонен припоминать вам некое действие, которое ему не понравилось. Он будет снова и снова возвращаться к этой теме, что очень утомит и раздражит вас. Постарайтесь смириться с таким его поведением или быстро и искренне извинитесь. Главное - не раздувать конфликт.

Дева

Сегодня ваш любимый захочет провести с вами как можно больше времени, не отпуская вас надолго от себя. Он мечтает остаться с вами навсегда или хотя бы на максимально продолжительный срок. Постарайтесь исполнить его желание: организуйте совместный отдых, приготовьте любимые блюда или просто побудьте в обнимку.

Весы

Сегодня вам важно завершить неотложное дело, которое висит над вами дамокловым мечом. Чем быстрее вы с ним разберетесь, тем лучше. Иначе ваша половинка расстроится, что вы уделяете ей мало внимания, и сделает неправильные выводы. Так что постарайтесь оперативно решить проблему.

Скорпион

Если сегодня вам так хочется испытать терпение любимого человека, подсалив ему суп или не догладив рубашку, это ваше право. Но помните: такие мелкие пакости могут испортить ему настроение, а вечером вам не избежать серьезного разговора по поводу отношений. Подумайте, насколько вам это нужно.

Стрелец

К сожалению, сегодня все ваши планы и начинания будут идти наперекосяк, независимо от приложенных усилий. Возможно, стоит отказаться от жесткого планирования и довериться случаю и мудрости любимого человека? Это поможет избежать разочарований.

Козерог

Сегодня ваша половинка будет нуждаться в спокойствии и стабильности, а ваш характер вряд ли можно назвать сахарным. Поэтому ей будет нелегко рядом с вами. Постарайтесь сдерживать негативные эмоции и не давать повода для переживаний. Иначе день может быть испорчен.

Водолей

Небольшая ссора или разногласие с любимым человеком - не повод сразу разрывать отношения. Как синяк на коленке пройдет без последствий, так и ваши претензии друг к другу не настолько серьезны, чтобы принимать скоропалительные решения. Дайте отношениям шанс, и все наладится.

Рыбы

Сегодня ваша половинка захочет поделиться важной для нее новостью, которая вам может показаться несущественной. В этом случае придется решать дилемму: либо из вежливости изобразить интерес, либо честно признаться, что вас это не волнует. Выбирайте мудро, чтобы не обидеть любимого человека.

Автор: Семен Подгорный