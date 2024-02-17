Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Два знака ожидает бесконечно счастливый год: астролог дал прогноз до конца 2024 года

Два знака ожидает бесконечно счастливый год: астролог дал прогноз до конца 2024 года

12:30, 17 фев 2024

По прогнозам астролога, 2024 год ожидается благоприятным для представителей знаков Льва и Скорпиона. Они будут находиться под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, который принесет им удачу и процветание на протяжении всего года.

У Львов ожидаются позитивные перемены в работе - появятся новые возможности для карьерного роста, повышения по службе и улучшения материального положения. Предсказывается, что у них будут могущественные покровители, которые будут способствовать их продвижению. Финансовые успехи также не заставят себя ждать.

Что касается Скорпионов, то с середины февраля и до начала апреля они будут наблюдать значительный прогресс в реализации масштабных проектов, рост доходов и уважение окружающих. Однако астролог советует им не забывать о здоровье, поскольку увлеченность достижениями и впечатлениями может отвлечь от заботы о благополучии. В общем, оба знака зодиака могут ожидать насыщенного событиями и интересного года.

Несметные богатства: у 2 знаков зодиака изменится жизнь Несметные богатства: у 2 знаков зодиака изменится жизнь
Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
Читайте также

Финансовый прорыв: 2 знака зодиака, которым повезет больше всех в 2024 году
Гороскоп
Финансовый прорыв: 2 знака зодиака, которым повезет больше всех в 2024 году
Три знака зодиака, для которых 2024 год станет судьбоносным: прогноз астролога
Гороскоп
Три знака зодиака, для которых 2024 год станет судьбоносным: прогноз астролога
Много удачи: этот знак зодиака ждет максимальное везение
Гороскоп
Много удачи: этот знак зодиака ждет максимальное везение
Плохой год: астролог предсказал этому знаку зодиака проблемы
Гороскоп
Плохой год: астролог предсказал этому знаку зодиака проблемы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok