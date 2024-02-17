Два знака ожидает бесконечно счастливый год: астролог дал прогноз до конца 2024 года

12:30, 17 фев 2024

По прогнозам астролога, 2024 год ожидается благоприятным для представителей знаков Льва и Скорпиона. Они будут находиться под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, который принесет им удачу и процветание на протяжении всего года.

ожидаются позитивные перемены в работе - появятся новые возможности для карьерного роста, повышения по службе и улучшения материального положения. Предсказывается, что у них будут могущественные покровители, которые будут способствовать их продвижению. Финансовые успехи также не заставят себя ждать.

Что касается Скорпионов, то с середины февраля и до начала апреля они будут наблюдать значительный прогресс в реализации масштабных проектов, рост доходов и уважение окружающих. Однако астролог советует им не забывать о здоровье, поскольку увлеченность достижениями и впечатлениями может отвлечь от заботы о благополучии. В общем, оба знака зодиака могут ожидать насыщенного событиями и интересного года.

Автор: Семен Подгорный