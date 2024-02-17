Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

22:09, 17 фев 2024

Сегодняшний день благоприятен для обучения чему-то новому, проведения экспериментов, самообразования и внедрения инновационных технологий. Более того, не возникнет трудностей в налаживании дружеских и деловых отношений, так что ни в коем случае не стоит откладывать запланированные встречи! Особенно успешным день может быть для тех, чья деятельность связана с астрономией, психологией и социологией. Сегодня также подходящее время для оформления кредита, получения денег в долг, покупки и ремонта автомобиля.

Кроме того, день не лишен романтики: новое знакомство вполне может перерасти в искреннюю влюбленность, а заключенный сегодня брак обещает быть очень счастливым.

Овен

Сегодня велика вероятность вмешательства в ваши дела человека, который вам категорически не нравится, и это неспроста. Придется терпеть неприятную личность, по возможности ограничивая ее влияние. Старайтесь проявлять терпение, не поддавайтесь эмоциям. Если сегодня возникнет конфликт, то до конца недели покоя вам не видать.

Телец

Вас ожидает удачный день. Правда, не все мечты сбудутся, но вы прекрасно понимаете, что стоит лишь немного подождать, и совершенно не проявляете нетерпения. Возможны новые знакомства, которые пригодятся как в работе, так и в личной жизни. Вероятно поступление денег.

Близнецы

Не поддавайтесь на провокации. Сегодня все вокруг будут действовать вам на нервы, и нужно проявить выдержку, чтобы сохранять спокойствие. Если дадите волю эмоциям, возникнут еще более серьезные проблемы. Ни при каких обстоятельствах нельзя идти на риск или участвовать в сомнительных затеях.

Рак

Вы добьетесь успеха, если будете следовать собственным планам, а не идти у других на поводу. Что бы о вас ни думали и ни говорили, идите своим путем. Люди, которые сейчас вас недооценивают, изменят мнение, когда вы одержите первые победы.

ЛевКак бы хороши ни были ваши идеи, вы не встречаете понимания и поддержки. Не тратьте время на споры и уговоры, начинайте воплощать планы самостоятельно: после первых успехов появятся помощники и союзники. Постарайтесь не ограничивать фантазию; то, что кажется невероятным, вскоре будет реализовано.

Дева

День приносит отличное настроение, проблемы уходят, вы чувствуете уверенность и смотрите в будущее с оптимизмом. С вами приятно общаться, везде, где вы появляетесь, воцаряются гармония и взаимопонимание. Лучше провести день с близкими – вы будете "подзаряжать" друг друга энергией.

Весы

День сулит важные приятные перемены в личной жизни. Происходящее радует представителей знака; даже если не все идет так, как хотелось бы, вы находите в этом положительные моменты. Хороший день для организации торжеств, приема гостей. Важные вопросы лучше обсуждать дома.

Скорпион

Что бы ни происходило, вы не теряете оптимизма и уверенности в себе. Ваша жизнерадостность заразительна, вы легко находите общий язык с коллегами и близкими друзьями. Растет авторитет, к вашему мнению прислушиваются даже более опытные люди.

Стрелец

Очень плодотворный день. Если взяться за дело с энтузиазмом (а вы именно так и поступите), то успех гарантирован. К тому же рядом немало людей, готовых помочь или поделиться идеями. Хороший день для покупок и сделок; удачным станет приобретение бытовой техники.

Козерог

Высокая деловая активность, можно рассчитывать на большие успехи в работе, есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. Вы прекрасно ладите с людьми, и даже те, с кем раньше не находили общего языка, не могут не заметить ваших достоинств. Благоприятный день для поиска новых союзников и помощников. Впрочем, и работая в одиночку, вы многого добьетесь.

Водолей

Удачный день. Первая половина очень благоприятна для коммерческой деятельности и сулит хороший доход, выгодные сделки. Хороший день для тех, кто занимается строительством, ремонтом, решает вопросы, связанные с недвижимостью. Новые карьерные перспективы вскоре откроются для тех, кто сегодня устраивается на новую работу.

Рыбы

День обещает быть очень успешным. Вам по плечу многое, и вы это прекрасно осознаете. Жизнерадостность и оптимизм помогают завоевывать симпатии окружающих. Хороший день для встреч с влиятельными людьми, а также для обсуждения с руководством вопросов зарплаты и карьерного роста.

Автор: Семен Подгорный