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Любовный гороскоп на сегодня, 19 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 19 февраля 2024 года по знакам зодиака

21:45, 18 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 19 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня для Овнов наступает день, когда придется делать не то, что хочется, а то, что должно быть сделано в отношениях с любимым человеком. Чувство долга будет руководить всеми решениями и поступками, даже если они идут вразрез с желаниями. Придется забыть о собственных интересах и сосредоточиться на обязанностях перед партнером.

Телец

Для Тельцов это подходящий день, чтобы раз и навсегда решить наболевшие проблемы в отношениях, высказать накопившееся недовольство и разочарование. Необходимо вскрыть гнойник, мешающий гармонии, и сделать все возможное, чтобы излечить эти раны. Придется на время забыть о комфорте и сосредоточиться на лечении больного места.

Близнецы

Близнецам сегодня захочется полной релаксации в компании любимого человека: посмотреть хороший боевик, выпить пива, похрустеть чипсами. Идеальным времяпрепровождением станет общение без необходимости вести постоянный разговор. Просто насладиться вместе моментом здесь и сейчас.

Рак

День, когда Ракам лучше не надеяться, что их мнение будет принято во внимание любимым человеком. Ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Лучше не обижаться на игнорирование, а попытаться понять позицию партнера и принять его выбор.

Лев

Львам предстоит день, когда их вторая половинка будет считать себя остроумной и забавной. Но на самом деле ее шутки могут оказаться неуместными и задеть Льва. Стоит тактично объяснить, что некоторые темы кажутся не смешными, а травмирующими. Важно не разрушить атмосферу, но обозначить свои границы.

Дева

Возможно, Девам придется провести день в компании людей с совершенно другими интересами. Не нужно пытаться встраиваться в чуждый разговор - лучше честно признать различия во взглядах и поискать единомышленников. Такой подход поможет избежать ненужных конфликтов.

Весы

Весам стоит слегка разожгить ревность в любимом человеке, но не перегибать палку. Пусть объектом ревности станет что-то безобидное вроде фонарного столба. Эмоции нуждаются в легком потрясении, а не в землетрясении, которое может разрушить отношения.

Скорпион

Скорпионам важно в этот день постоянно напоминать любимому о своих чувствах. Можно слать пылкие сообщения, писать признания на асфальте или просто быть рядом - главное, не дать усомниться в своей любви.

Стрелец

У Стрельцов особый день, когда вторая половинка будет понимать их лучше, чем они сами. Бесполезно что-то скрывать или изворачиваться - любимый человек увидит насквозь. Можно расслабиться и насладиться таким глубоким взаимопониманием.

Козерог

Козероги могут смело доверить любимому любые задачи, если они входят в сферу его компетенции. В этот день вторая половинка с радостью возьмется за любое общее дело и успешно с ним справится. Главное - предлагать реалистичные планы.

Водолей

Предстоит легкий день без особых усилий для Водолеев. Скорее всего, им достанется развлечение, а всю работу с успехом выполнит любимый человек. Можно расслабиться и насладиться плодами чужих трудов, раз уж так сложились обстоятельства.

Рыбы

Рыбам нужно будет не столько проявлять нежность и дарить подарки, сколько выслушать и понять любимого. От них потребуется эмпатия и внимание - это действительно необходимо партнеру сегодня. Не стоит разочаровывать вторую половинку в этом вопросе.

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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