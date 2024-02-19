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Любовный гороскоп на сегодня, 20 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 20 февраля 2024 года по знакам зодиака

21:54, 19 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 20 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня постарайтесь глубоко проникнуться чувствами и настроением вашего любимого человека, чтобы интуитивно понять его без слов. Безмолвно поддержите его в этот момент, когда он в этом особенно нуждается. Как говорил классик, высказанная мысль есть ложь, а вот глаза и руки никогда не лгут. Вы знаете свою половинку лучше, чем кто-либо другой, поэтому сможете интуитивно почувствовать, в чем именно она нуждается, и бесшумно помочь ей, не требуя объяснений.

Телец

Cегодня ваш любимый человек будет стремиться как можно чаще обнимать вас, прижимать к себе и шептать нежные слова. И чем больше этих ласковых слов принесут вам радости, тем лучше ему самому станет на душе. Поэтому даже если вы предпочли бы провести время в тишине и уединении, активно и демонстративно радуйтесь каждому его проявлению заботы.

Близнецы

Сегодня вам будет непросто выбрать верную линию поведения при общении с любимым человеком. Тем не менее, сделать правильный выбор необходимо, и желательно довольно быстро. В противном случае вы рискуете увязнуть либо в болоте собственной нерешительности, либо, наоборот, излишней поспешности и опрометчивости.

Рак

Чтобы разрешить споры и уладить конфликты с любимым человеком, вам сегодня как никогда пригодятся старые связи и знакомства. Возможно, вы вспомните друзей, с которыми давно не общались, или отыщите дальних родственников. В данной ситуации любая помощь и поддержка на вес золота для достижения гармонии в отношениях.

Лев

Cегодня ваш любимый человек захочет провести с вами весь вечер, что войдет в некоторое противоречие с вашими планами. Придется либо комбинировать личную жизнь и запланированные на конец дня дела, либо искать какой-то иной компромисс. В любом случае, проявите гибкость и дипломатичность.

Дева

Cегодня ваш любимый человек захочет словом или делом поддержать вас в трудную минуту. Однако может случиться, что особо тяжелого момента у вас сегодня не будет, или же его помощь окажется неуместной. Тем не менее, его желание помочь достойно похвалы и благодарности, какими бы ни были обстоятельства.

Весы

Сегодня вам захочется больше романтики в отношениях. Постарайтесь создать ее собственными усилиями, не ожидая инициативы от любимого человека. Скорее всего, он воодушевится вашим примером и охотно последует ему, добавив своих романтических идей. Во всяком случае, надеяться на такой исход определенно стоит.

Скорпион

Сегодня вы ощутите, как приятно доставлять радость близким людям, особенно самому любимому человеку в мире. Вы даже не представляете, как засияют его глаза от счастья, стоит вам проявить хоть немного внимания и заботы. Дарите радость сполна!

Стрелец

Чтобы сегодня завоевать сердце человека своей мечты, вам нужно быть абсолютно уверенным в себе и в своих силах. Малейшие сомнения - и ваша мечта растает дымкой в туманном будущем. Не допускайте этого, верьте в себя на все сто процентов!

Козерог

Сегодня отношения в вашей семье развиваются необычайно спокойно и стабильно. Радуйтесь этому, ведь далеко не каждому выпадает такая гармония! Похоже, все разногласия остались в прошлом, и сегодня вам не придется выяснять, почему грязные носки постоянно оказываются под кроватью. Сегодня вы их там точно не найдете - они будут на своем законном месте, в корзине для белья.

Водолей

Сегодня ваш любимый человек внезапно окажет вам поддержку в области, где, как вы полагали, он совершенно не разбирается. К счастью, это мнение окажется ошибочным, и вы еще не раз с благодарностью вспомните, как повезло иметь рядом такого понимающего и компетентного спутника жизни.

Рыбы

Сегодня вы - хрупкий хрустальный сосуд, о котором нужно заботиться соответствующим образом. Постарайтесь тактично дать это понять своему любимому человеку. По тому, насколько хорошо он справится с задачей, вы сможете судить о перспективах дальнейших отношений и планах совместной жизни.

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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