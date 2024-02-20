Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

20:40, 20 фев 2024

Благоприятное время для налаживания сотрудничества с новыми партнерами, превращения конкурентов в союзников. В деловых отношениях могут проявиться романтические чувства.

Для достижения целей потребуются осмотрительность и ответственный подход. Кое-что дается легко, но чаще необходимы упорство и кропотливый труд.

Овен

День обещает резкий прилив энергии, который в первой половине дня может привести к неприятным последствиям из-за неправильной оценки сил. Позже ситуация улучшится, работа будет спориться, вы блестяще справитесь с трудными задачами.

Телец

Активное общение с партнерами способствует прогрессу в работе. Совместная деятельность очень плодотворна, вы чувствуете себя комфортно в коллективе единомышленников. Налаживаются отношения с начальством, вероятно получение премий или иных поощрений.

Близнецы

Вы прекрасно понимаете людей, но не позволите никому злоупотребить вашей доброжелательностью. Подходящий день для разоблачения интриг и планов недоброжелателей. Складываются гармоничные отношения с женщинами, которые сделают для вас многое, если вы попросите.

Рак

Сегодня вы сможете найти достойное применение своим талантам и способностям. Их обязательно заметят люди, которые помогут воплотить амбициозные планы и смелые замыслы. Успешно пройдут публичные выступления, на мероприятиях завяжется много интересных знакомств.

Лев

Преобладает влияние позитивных тенденций, день обещает быть удачным, особенно если вы наряду с привычными делами займетесь чем-то новым. Если нет интересных рабочих задач, можно экспериментировать с имиджем или направить энергию в творческое русло.

Дева

Могут возникнуть серьезные проблемы, но вы с ними справитесь. Полезно умение ладить с людьми – именно благодаря ему вы быстро найдете союзников. Возможны денежные поступления, однако лучше сохранить, а не потратить деньги, поэтому от незапланированных покупок стоит отказаться.

Весы

Будет трудно правильно расставить приоритеты – одна из главных проблем дня. Придется отказаться от чего-то интересного ради менее увлекательного, но перспективного дела. Это огорчает, но требует здравого смысла.

Скорпион

Благоприятный день для завершения начатых дел и планирования отдаленного будущего. Не стоит предпринимать рискованных действий – нужно проявить осторожность, чтобы добиться желаемого.

Стрелец

Нет причин для волнений и беспокойства. Замыслы, даже самые смелые, легко воплотятся в жизнь, даже если вы лишь отдаленно представляете необходимые действия – импровизация принесет успех.

Козерог

День обещает быть неудачным. Предстоит решать чужие проблемы, но найти помощников будет сложно – союзники явно не торопятся на выручку.

Водолей

Подходящий день для принятия важных решений. Вас отличают спокойствие и целеустремленность, недоброжелатели не помешают поступить правильно. Не спешите с финансовыми делами и крупными покупками.

Рыбы

Нет причин для беспокойства, не обращайте внимания на тревогу в первой половине дня – она быстро пройдет. Хороший день для необычных и оригинальных покупок – вкус вас не подведет.

Автор: Семен Подгорный