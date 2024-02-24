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Невероятная полоса везения: 26-29 февраля 2024 года сулят приятные перемены для трех знаков зодиака

Невероятная полоса везения: 26-29 февраля 2024 года сулят приятные перемены для трех знаков зодиака

12:57, 24 фев 2024

Астрологический прогноз предвещает феерический период для трех знаков зодиака: Овнов, Козерогов и Рыб. С 26 по 29 февраля 2024 года небесные светила раздвинут перед ними сияющие врата, даря шанс вкусить плоды успеха и обрести подлинное счастье.

Овны, ликуйте! Ваши старания не остались незамеченными. Наслаждайтесь заслуженным триумфом, вкушая сладкий вкус победы. Астрологи призывают вас не терять бдительности и с энтузиазмом встречать новые возможности, которые щедро преподносит вам судьба.

Козероги, возможно, ощутите приятную усталость от плодотворной работы. Не бойтесь этого! Ваши усилия окупятся сполна, открывая перед вами двери к долгожданному отдыху. Позвольте себе расслабиться и насладиться заслуженным покоем.

Рыбы, приготовьтесь к шквалу восхищения и поддержки! Ваши поступки получат одобрение и признание, а ваши таланты будут сиять с новой силой. Этот период станет для вас калейдоскопом радостных перемен, знаменуя начало нового, многообещающего этапа.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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