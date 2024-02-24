Любовный гороскоп на сегодня, 25 февраля 2024 года по знакам зодиака

20:15, 24 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 25 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды предупреждают Вас, уважаемые Овны, что у Вас остается совсем немного времени, чтобы удержать рядом свое счастье и любимого человека. Кажется, что у Вас есть еще много дней и часов, однако на самом деле отпущенный срок гораздо короче. Ваше счастье уже собирается ускользнуть от Вас в неизвестном направлении, поэтому Вам нужно предпринять решительные действия, чтобы удержать любимого человека рядом. Приложите все усилия, проявите настойчивость и решимость, ведь у Вас все еще есть шанс добиться успеха в отношениях. Главное - очень сильно этого захотеть.

Телец

Даже если в Вашей жизни сейчас бушует настоящий шторм, и кажется, что Ваши отношения с любимым человеком вот-вот разобьются о бытовые трудности, как хрупкая лодка о подводные камни, помните: один только голос Вашей второй половинки способен укротить любые волны. Его поддержка, теплые слова и участие придадут Вам сил и уверенности преодолеть любые испытания. А если любимый человек окажется рядом, чтобы разделить с Вами все тяготы, Вы почувствуете себя так, будто Ваша хрупкая лодочка превратилась в надежный крейсер, готовый выдержать любой шторм.

Близнецы

Хотя сегодня Вы, возможно, будете полностью поглощены отношениями со своей второй половинкой, звезды напоминают Вам, что в Вашей жизни есть и другие близкие люди, которым Вы тоже нужны. Не забывайте уделять им хоть немного внимания и времени от времени бывать с ними рядом, даже если это чуть-чуть мешает Вашим личным делам. Ведь эти люди очень Вас любят и ценят общение с Вами. Постарайтесь найти разумный баланс между личной жизнью и общением с друзьями и родственниками.

Рак

Сегодня Ваша вторая половинка будет вести разговоры на темы, которые Вам не слишком понятны и интересны. Возможно, Вы даже будете испытывать легкое недоумение и досаду из-за этого. Постарайтесь тактично объяснить любимому человеку, что Вам не все понятно из того, о чем он говорит. Если он с пониманием отнесется к этому и либо прекратит развивать данную тему, либо постарается все разъяснить и доступно объяснить Вам суть, это будет показателем его внимательности и заботы о Вас.

Лев

Сегодня на Вас может свалиться много незапланированных хлопот по дому. Например, может сломаться дверь, мебель или бытовая техника. Звезды советуют Вам стараться справляться с подобными неприятными сюрпризами сообща с любимым человеком. Ваша моральная и эмоциональная поддержка, понимание и терпение будут для него огромным подспорьем. Такая совместная борьба с житейскими трудностями только укрепит Ваши отношения.

Дева

Сегодня наряду с Вашей личной жизнью у Вас активизируется и общественная сфера. Различные мероприятия, встречи и события будут отнимать у Вас время, которое Вы могли бы провести с любимым человеком. Придется искать баланс между этими столь разными сферами жизни и научиться их гармонично сочетать. Не бросайтесь из крайности в крайность, а выделите достаточно времени и внимания и для общения с второй половинкой, и для общественной жизни.

Весы

Этот день поставит Вас перед нелегким выбором между Вашим нынешним и бывшим партнером. Воспоминания о прошлом будут бороться в Вашей душе с чувствами к настоящему избраннику или избраннице. Разрываться между этими чувствами будет нелегко. Однако не спешите принимать скоропалительные решения. У Вас есть как минимум неделя, чтобы взвесить все за и против, обдумать свои истинные чувства и желания и сделать осознанный выбор.

Скорпион

Сегодня Ваша вторая половинка будет испытывать определенные трудности в понимании Ваших желаний и потребностей. Вам же, наоборот, будет казаться, что Вы ведете себя предельно понятно и недвусмысленно. В такой ситуации проявите терпение и поймите, что Ваш партнер не экстрасенс. Вам придется несколько раз подсказывать ему, в чем Вы нуждаетесь. Не сердитесь на него за непонимание, а спокойно и мягко направляйте его.

Стрелец

Иногда для спасения отношений с любимым человеком необходимо проявлять твердость и решительность. Особенно это актуально для Вас в текущий день. Возможно, Вам придется вести себя сурово и строго с тем, кого Вы очень сильно любите. Звезды говорят, что порой подобная тактика просто необходима именно для того, чтобы уберечь чувства друг к другу и спасти отношения от разрушения. Найдите в себе силы прибегнуть к жестким и решительным действиям.

Козерог

Сегодня Ваша вторая половинка совершенно не со зла, а только по неосторожности и неосмотрительности причинит Вам сильную душевную боль. Вы будете испытывать последствия этого еще довольно длительное время. Утешает то, что любимый человек, разумеется, не хотел Вас обидеть или расстроить. Он просто не подумал о последствиях своих слов или действий. Вероятно, эта ситуация послужит ему хорошим уроком, и в дальнейшем он будет внимательнее и осторожнее в обращении с Вашими чувствами.

Водолей

В этот день Вас ожидает приятное открытие: Вы обнаружите, что Ваша вторая половинка – это воистину фанатичный почитатель и поклонник своего дела, будь то работа или хобби. Он будет рассказывать Вам о своих профессиональных или творческих интересах с таким воодушевлением и огнем в глазах, что Вы даже можете удивиться. Возможно, Вы впервые увидите его таким вдохновенным и увлеченным? Цените эти откровения, ведь они еще больше помогут Вам понять любимого человека.

Рыбы

В этот день вместе со своей второй половинкой Вы отправитесь в компанию его друзей. Вы будете чувствовать себя превосходно среди этих прекрасных людей и захотите оставаться с ними как можно дольше. Вам будет очень позитивно, весело и интересно. Это прекрасная возможность расширить свое общение и стать частью близкого окружения Вашего любимого человека.

Автор: Семен Подгорный