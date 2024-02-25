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Любовные приключения: 2 знакам зодиака повезет в личной жизни

Любовные приключения: 2 знакам зодиака повезет в личной жизни

15:48, 25 фев 2024

С приходом весны астрологи предрекают головокружительные перемены в личной жизни для Весов и Близнецов. Эти два знака зодиака могут смело готовиться к взлетам и падениям на любовном фронте.

Весы в этот период могут окунуться в омут бурных чувств, которые могут обернуться как мимолетным романом, так и судьбоносной встречей. Не исключено, что ваше сердце будет внезапно покорено, и окружающие не смогут не заметить вашего сияющего от счастья взгляда. А те, кто уже нашел свою вторую половинку, могут рассчитывать на укрепление отношений, основанных на глубоком взаимопонимании и уважении.

Близнецов же ждет вихрь новых любовных приключений. Прошлые обиды и разочарования канут в Лету, уступая место новым возможностям. Вы сможете освободиться от гнета прошлого и сделать осознанный выбор партнера. Не исключено, что вам придется пересмотреть свои взгляды на доминирование в отношениях, будь то длительный союз или только зарождающийся роман.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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