Любовный гороскоп на сегодня, 26 февраля 2024 года по знакам зодиака

21:42, 25 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 26 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Наступает неподходящее время для внезапных конфликтов между вами и вашей второй половинкой. Вам даже не нужно будет специально провоцировать ссоры – они возникнут сами собой, как гроза в ясную погоду. Правда, потом так же внезапно и исчезнут, не оставив и следа.

Телец

Завтра ваш партнер будет особенно ярким и запоминающимся не только для вас, но и для окружающих. Вы почувствуете себя рядом с настоящей звездой, и эта мысль будет льстить вам и пугать одновременно – ведь это накладывает особую ответственность.

Близнецы

Этот день преподнесет множество сюрпризов в вашей личной жизни. Некоторые из них трудно назвать настоящим сюрпризом – их можно было предугадать логически. Но некоторые повергнут вас в полный ступор, пусть и приятный, а не неприятный.

Рак

Ваше терпение подошло к концу? Вы готовы хлопнуть дверью и порвать эти отношения раз и навсегда? Если это решение обдуманное, а не импульсивное, то сегодня подходящий день для расставания. Но если вы злитесь, то лучше хорошенько подумайте.

Лев

Порядок и дисциплина – вот два ключевых слова вашего дня сегодня. Вы будете чувствовать себя в своей тарелке, наведя порядок среди окружающих и заставив их идти строем. Если рядом окажется предмет ваших воздыханий, достанется и ему.

Дева

А помните, как всё начиналось? Всё было в первый раз... Сегодня звёзды советуют посвятить вечер воспоминаниям о том, как вы познакомились, как между вами вспыхнуло чувство, как поцеловались в первый раз... Короче, вспомните все свои «первые разы», самые яркие вехи отношений.

Весы

Этот день вы вряд ли будете вспоминать с нежностью, хотя, скорее всего, и не будете сожалеть о содеянном. Ну что ж, если решили сжечь мосты – вперёд, в таких случаях обычно нет пути назад.

Скорпион

Невозможно нравиться всем и прожить жизнь без недоброжелателей. Сегодня вы это поймёте на собственном опыте или опыте своей второй половинки. День будет непростым, но он поможет укрепить ваши отношения, пусть и таким неприятным способом.

Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку будет нелегко решить, что именно он хочет сказать вам после недавнего инцидента между вами. Но он понимает необходимость серьёзного разговора, так что готовьтесь к чему-то важному и ответственному, хоть, возможно, и нелепому.

Козерог

В этот день ваши отношения выйдут на новый уровень. Психологи называют это стадией плато – полным отсутствием подъемов и падений. Здесь понадобится терпение, чтобы пережить однообразие, и изобретательность, чтобы его преодолеть.

Водолей

Сегодня ваш партнёр захочет рассказать вам о себе что-то важное и интересное, с его точки зрения. Возможно, вы не разделите его мнение на этот счёт. Но звёзды советуют в любом случае выслушать вторую половинку.

Рыбы

Завтра принесёт новые проблемы, которые предстоит решать вместе или уже по отдельности. Но пока об этом думать не стоит. Звёзды советуют насладиться сегодняшним днём и взять от него максимум радости.

Автор: Семен Подгорный