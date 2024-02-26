Удача отвернется навсегда: астролог назвал два знака, которых весной ждёт длинная чёрная полоса

09:27, 26 фев 2024

Согласно прогнозам известного астролога, март 2024 года может стать периодом трудностей для Тельцов и Раков. Эти знаки зодиака, земной и водный, могут столкнуться с неудачами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Однако, как утверждает астролог, есть способы заручиться поддержкой звезд и минимизировать потери.

март преподнесет ряд непростых испытаний. Вредные привычки могут стать серьезным препятствием на пути к успеху. Астролог Глоба подчеркивает, что звезды будут благосклонны к Тельцам, если те решатся распрощаться с деструктивными паттернами поведения и откроются навстречу новым возможностям.

Раков же в марте 2024 года поджидают неприятные сюрпризы, способные подвести их в самый неподходящий момент. Тем не менее, по словам астролога, Вселенная будет щедро одаривать Раков своей благосклонностью, если они сумеют сбросить груз излишней серьезности и научатся с юмором относиться к своим недостаткам.

Следуя советам астролога и открывшись новым возможностям, Тельцы и Раки смогут переломить ход событий и привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Ключом к успеху станет готовность к самоанализу, осознанному отношению к себе и решимость внести позитивные изменения в свою жизнь.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru