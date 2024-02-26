Любовный гороскоп на сегодня, 27 февраля 2024 года по знакам зодиака

22:20, 26 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 28 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вы с вашей второй половинкой будете напоминать влюбленных подростков, которых родители наконец-то оставили без присмотра. Впрочем, вам есть чему поучиться друг у друга в плане романтики, страсти и заразительного смеха.

Телец

Отличный день, чтобы в ваших отношениях появился кто-то третий. Не лишний, а тот, о ком вы будете заботиться вместе. Щенок, котенок или ребенок – решите этот важный вопрос сообща. Только обязательно обсудите его друг с другом.

Близнецы

Сегодня ваш партнер захочет подробно изучить ваши фотоальбомы, от самых ранних снимков до недавних. Придется с этим смириться, даже если вы не любите свои фото. Или сказать, что их у вас нет.

Рак

Звезды советуют вам сегодня просто наслаждаться жизнью и быть счастливым. Поводов для радости всегда много, главное - захотеть их заметить. Ведь самое главное у вас уже есть - любимый человек рядом.

Лев

Сегодня вы узнаете, что чувства вашего партнера гораздо глубже, чем казалось. Значит, изменить их будет почти невозможно, даже если захотите. Но стабильность - это хорошо.

Дева

Попробуйте провести день, следуя правилам этикета - сервируйте стол, говорите вежливо и будьте внимательны. Это позволит вырасти в глазах любимого. Да и сами оцените себя по-новому.

Весы

Сегодня вам придётся активно участвовать в личной жизни друга. Главное, чтобы это не привело к любовному треугольнику. Пожалуй, сейчас вам не нужны такие проблемы.

Скорпион

В вашем партнере сегодня проснётся желание публичности - многое из того, что он будет делать, будет рассчитано на окружающих. В том числе объятия и поцелуи. Но и вам это принесёт удовольствие.

Стрелец

Сегодня ваш любимый будет вас поддразнивать и провоцировать, чтобы посмотреть, на что вы способны. Может, не стоит поддаваться на провокации?

Козерог

Чтобы решить проблемы с партнером, придумайте сегодня что-то неожиданное и даже парадоксальное. Чем оригинальнее решение, тем больше шансов, что оно сработает.

Водолей

Сегодня не ждите, что любимый догадается и предложит вам то, что нужно. Придётся попросить об этом самим, возможно, неоднократно. Если вы готовы на это ради отношений.

Рыбы

Как бы ни хотелось отвлечься от решения проблем, сегодня это делать нельзя. У вас появится уникальный шанс все исправить, причём быстро и безболезненно.

Автор: Семен Подгорный