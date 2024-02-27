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Любовный гороскоп на сегодня, 28 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 28 февраля 2024 года по знакам зодиака

23:42, 27 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 28 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды советуют вам привлечь внимание своего любимого человека каким-нибудь особо экстравагантным способом - необычным нарядом, нехарактерным для вас поведением или несвойственным вам обычно равнодушием. Для достижения цели оправданы любые средства.

Телец

Ваш возлюбленный сегодня может несколько устать от общения с вами. Впрочем, все будет зависеть от того, насколько интересным собеседником вы себя покажете и насколько ваше поведение будет соответствовать его ожиданиям. Если этого не случится - вечер пройдет впустую.

Близнецы

Постарайтесь вести себя максимально естественно, чтобы показать любимому все грани своего удивительного характера. Пусть он поймет, что вы уникальны, и решит для себя, хочет ли быть именно с вами, а не с тем образом, который рисовал раньше.

Рак

Кажется, ваши проблемы намного серьезнее, чем вы думаете. Одного поцелуя и извинений tu не решить. Потребуются более решительные меры. Сегодня отличный день для их обдумывания вместе и даже начала применения на практике.

Лев

Сегодня ваши мысли будут далеки от реальности, и любимый не станет исключением. К счастью, если он этого не заметит. В противном случае придется долго оправдываться и извиняться.

Дева

Скорее всего, сегодня вы будете в одиночестве. Но в этом есть свои плюсы - можно заняться самосовершенствованием и почитать умную книгу, чтобы найти темы для будущих разговоров и произвести впечатление на любимого.

Весы

Сегодня из-за любимого вам придется нарушить планы и привычный распорядок дня. Но скорее всего вы об этом не пожалеете, разве что совсем чуть-чуть, для проформы.

Скорпион

Чем меньше вы проявите инициативы, тем лучше для вас сегодня. Пусть любимый сам находит оптимальные решения, а ваш голос будет лишь совещательным без права принятия решений.

Стрелец

Сегодня перед вами откроются заманчивые перспективы, и вам с любимым придется быстро выбрать из них наиболее привлекательную - ведь промедление будет равносильно гибели.

Козерог

Очень важно сегодня подобрать такую музыку, которая будет соответствовать и вашему, и настроению любимого. Только под правильную мелодию вы сможете найти взаимопонимание и приятно пообщаться.

Водолей

Сегодня вашему партнеру будет неприятно рассказывать о своих чувствах. Возможно, они слишком интимны для откровений, так что не стоит на него давить. Если почувствует в себе силы - расскажет сам.

Рыбы

Вашему любимому будет трудно сегодня сориентироваться, и вам придется стать для него проводником и помочь разобраться в ситуации. Главное - не переусердствовать в своей спасительной миссии.

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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