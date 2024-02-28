Любовный гороскоп на сегодня, 29 февраля 2024 года по знакам зодиака

22:41, 28 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 29 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен:

Сегодня ваш партнер очарует вас как никогда. Его безупречное поведение заставит вас забыть о любых недостатках. Наслаждайтесь этим моментом, словно розовые очки стали вашим модным аксессуаром, и не снимайте их!

Телец:

Вашей половинке нужна ваша помощь и поддержка. Не оставьте его без внимания, иначе он может искать утешения в компании друзей или незнакомцев, что может привести к серьезным последствиям.

Близнецы:

Посвятите этот день вашей личной жизни. Уделите партнеру максимум внимания и заботы. Ваши старания будут вознаграждены, а одинокие Близнецы могут обрести любовь.

Рак:

Соберитесь! Ваша стойкость и сила сегодня как никогда важны для вашего союза. Без них все достижения и надежды на будущее могут рухнуть, как карточный домик. Не дайте этому случиться!

Лев:

Сегодня вы будете заняты всем, кроме семьи и любви. С одной стороны, это может обидеть близких. С другой, вы успеете сделать так много, что потом сможете с лихвой компенсировать им свое отсутствие. Не забудьте объяснить им ситуацию.

Дева:

Не стоит сегодня выяснять отношения. Любые попытки завести разговор "по душам" будут встречены раздражением. Самый мягкий ответ, который вы можете получить – "Давай в другой раз".

Весы:

Даже если ваша половинка не рядом, звезды советуют вам не унывать и наслаждаться жизнью. Ваше мрачное настроение вряд ли ей понравится. Не омрачайте ей день своим отсутствием.

Скорпион:

Приготовьтесь к приятному удивлению! Поведение вашего любимого человека сегодня будет более чем праздничным и неожиданным. Не ждите его, чтобы оно не стало менее эффектным.

Стрелец:

Ваше увлечение захлестнет вас с головой, оставив no места для вашей половинки. Постарайтесь выделить ему хотя бы несколько минут внимания, иначе ваши отношения могут дать трещину.

Козерог:

Вам предстоит убедиться, насколько вам с вашим партнером хорошо "в шалаше". Судьба приготовит вам испытание, которое покажет вам много нового о ваших отношениях.

Водолей:

Сегодня вам придется по многу раз повторять очевидные вещи вашей половинке. К сожалению, достучаться до него будет непросто. Приготовьтесь к тому, что некоторые вещи останутся непонятыми.

Рыбы:

Если вы давно мечтали о служебном романе, сегодня ваш шанс. Постарайтесь сделать все, чтобы эти отношения не навредили ни вам, ни вашему потенциальному партнеру, и не скомпрометировали вас.

Автор: Семен Подгорный