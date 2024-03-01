Кардинальные изменения: астролог дала точный прогноз

09:10, 01 мар 2024

�В наступившем марте 2024 года нас ожидает увлекательное время перемен и возможностей, которое сулит радикальные преобразования для каждого знака Зодиака. Астрологический коридор затмений, охватывающий период от Весов до Овна, предвещает удивительные события и встречи, способные кардинально изменить жизнь.

Согласно прогнозам специалистов, до 12 марта представителям знака Весы следует быть готовыми к решению важных вопросов, связанных с прошлым. Будущее может принести много бумажной волокиты и юридических формальностей, требующих терпения и внимательности.

Новолуние 10 марта станет временем новых начинаний и заботы о здоровье для Весов. Возможна встреча с врачом или начало здорового образа жизни, который повлияет на последующие события.

Полнолуние и затмение 25 марта окажут сильное воздействие на отношения и личность Весов. Этот день может стать точкой пересмотра жизненных приоритетов, вызвать желание перемен и привести к радикальным изменениям внешности, карьеры или личных отношений.





Автор: Семен Подгорный