Гороскоп на сегодня, 2 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

22:42, 01 мар 2024

Начало дня окажется сложным, особенно для тех, кто привык опираться на поддержку других или пока не научился справляться с трудностями. Для некоторых это время станет настоящей проверкой на прочность. Постарайтесь пройти её достойно. Не рекомендуется обсуждать личные дела, в частности проблемы в отношениях с близкими.

Во второй половине дня ситуация складывается более благоприятно. Она позволяет сосредоточиться на важных делах, заняться по-настоящему интересными вещами, заслуживающими внимания. Сомнения и тревоги остаются в прошлом, становится понятно, что нужно предпринять для достижения успеха.

Овен

Будет тяготить необходимость координировать свои действия в зависимости от чужих потребностей. Придётся приспосабливаться и в какой-то степени игнорировать собственные интересы. Избегайте агрессии, этот период продлится недолго, и вы вскоре снова почувствуете себя хозяином положения.

Телец

Этот день сложится удачно. Радует смена обстановки, хорошо складываются поездки, вероятны приятные знакомства в пути. Ваши достижения не остаются незамеченными, у многих Тельцов появляются новые союзники. Подходящий день для организации вечеринок, встреч с друзьями, домашних торжеств.

Близнецы

Спокойный приятный день, отлично подходящий чтобы завершить какие-то ранее начатые дела. Вы не во всём согласны с окружающими, но даже если возникают разногласия, благодаря вашим дипломатическим талантам удаётся избежать конфликтов. Если на этот день запланированы важные встречи, отдайте предпочтение консервативному стилю в одежде, не пытайтесь поразить собеседников оригинальностью суждений и манер.

Рак

В этот день хорошо заниматься сложными делами, не требующими спешки. Сосредоточившись на том, что действительно важно, вы не отвлекаетесь на мелочи, не тратите время на пустые разговоры. Участие в дискуссиях на отвлечённые темы утомляет вас, а вот когда речь заходит об обсуждении конкретных вопросов, вы высказываете интересные идеи, делитесь точными наблюдениями. Возрастает профессиональный авторитет Раков.

Очень удачный день, звёзды на вашей стороне. Возможны победы в самых разных делах и начинаниях, вы гораздо быстрее, чем в другие дни, справляетесь с решением сложных задач. Можно импровизировать, экспериментировать. Вы не только трудолюбивы, деятельны и энергичны, но ещё и везучи.

Дева

Вам будет нелегко разобраться в запутанной ситуации, сложившейся в личных отношениях. То ли кто-то кому-то не то ляпнул, то ли кто-то не то подумал, но результат налицо. Вы "назначены" виновником всеобщих бед, проблем и трудностей.

Весы

Это неблагоприятный день для общения. Проводите время с теми, кто вам действительно нравится, а от остальных контактов по возможности откажитесь. Могут возникнуть финансовые трудности, к тому же родственникам не понравится, как вы тратите деньги – придётся пуститься в долгие объяснения, чтобы избежать ссоры.

Скорпион

В начале дня будет довольно сложно понять, что происходит: хочется докопаться до истинной причины многих процессов и явлений, а это никак не удаётся. Позже, смирившись с тем, что разобраться во всём невозможно, вы решите плыть по течению – и вот этот способ передвижения окажется единственно верным.

Стрелец

Очень удачный день. Стоит подумать о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни – сегодня вы поймёте, как это сделать, приложив минимум усилий. Многие Стрельцы найдут новый источник дохода или получат значительную сумму денег. В этот день можно совершать небольшие поездки или отправляться в дальние путешествия.

Козерог

Этот день проходит под влиянием двух разных тенденций. Одна из них заставляет вас забыть о доводах здравого смысла, пойти на поводу у иллюзий и фантазий, строить планы, которые едва ли удастся реализовать. Из-за вашего нежелания видеть вещи такими, какие они есть, возникает неразбериха, окружающим очень трудно вас понять.

Водолей

День начинается не самым удачным образом, но с возникающими трудностями Водолеи справляются просто блестяще. Представители знака не теряют душевного равновесия даже в сложных ситуациях, примиряют ссорящихся, поддерживают упавших духом, а заодно обзаводятся новыми друзьями. Не исключено и появление влиятельных покровителей.

Рыбы

Нелёгкий день, у которого есть один большой плюс – все произошедшие неприятности в нём же и останутся, не имея последствий. Сохраняйте спокойствие, даже если окружающих переполняют эмоции: только в этом случае вы не наделаете ошибок, сможете избежать финансовых потерь.

Автор: Семен Подгорный