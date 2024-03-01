Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Гороскоп на сегодня, 2 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

22:42, 01 мар 2024

Начало дня окажется сложным, особенно для тех, кто привык опираться на поддержку других или пока не научился справляться с трудностями. Для некоторых это время станет настоящей проверкой на прочность. Постарайтесь пройти её достойно. Не рекомендуется обсуждать личные дела, в частности проблемы в отношениях с близкими.

Во второй половине дня ситуация складывается более благоприятно. Она позволяет сосредоточиться на важных делах, заняться по-настоящему интересными вещами, заслуживающими внимания. Сомнения и тревоги остаются в прошлом, становится понятно, что нужно предпринять для достижения успеха.

Овен
Будет тяготить необходимость координировать свои действия в зависимости от чужих потребностей. Придётся приспосабливаться и в какой-то степени игнорировать собственные интересы. Избегайте агрессии, этот период продлится недолго, и вы вскоре снова почувствуете себя хозяином положения.

Телец
Этот день сложится удачно. Радует смена обстановки, хорошо складываются поездки, вероятны приятные знакомства в пути. Ваши достижения не остаются незамеченными, у многих Тельцов появляются новые союзники. Подходящий день для организации вечеринок, встреч с друзьями, домашних торжеств.

Близнецы
Спокойный приятный день, отлично подходящий чтобы завершить какие-то ранее начатые дела. Вы не во всём согласны с окружающими, но даже если возникают разногласия, благодаря вашим дипломатическим талантам удаётся избежать конфликтов. Если на этот день запланированы важные встречи, отдайте предпочтение консервативному стилю в одежде, не пытайтесь поразить собеседников оригинальностью суждений и манер.

Рак
В этот день хорошо заниматься сложными делами, не требующими спешки. Сосредоточившись на том, что действительно важно, вы не отвлекаетесь на мелочи, не тратите время на пустые разговоры. Участие в дискуссиях на отвлечённые темы утомляет вас, а вот когда речь заходит об обсуждении конкретных вопросов, вы высказываете интересные идеи, делитесь точными наблюдениями. Возрастает профессиональный авторитет Раков.

Лев
Очень удачный день, звёзды на вашей стороне. Возможны победы в самых разных делах и начинаниях, вы гораздо быстрее, чем в другие дни, справляетесь с решением сложных задач. Можно импровизировать, экспериментировать. Вы не только трудолюбивы, деятельны и энергичны, но ещё и везучи.

Дева
Вам будет нелегко разобраться в запутанной ситуации, сложившейся в личных отношениях. То ли кто-то кому-то не то ляпнул, то ли кто-то не то подумал, но результат налицо. Вы "назначены" виновником всеобщих бед, проблем и трудностей.

Весы
Это неблагоприятный день для общения. Проводите время с теми, кто вам действительно нравится, а от остальных контактов по возможности откажитесь. Могут возникнуть финансовые трудности, к тому же родственникам не понравится, как вы тратите деньги – придётся пуститься в долгие объяснения, чтобы избежать ссоры.

Скорпион
В начале дня будет довольно сложно понять, что происходит: хочется докопаться до истинной причины многих процессов и явлений, а это никак не удаётся. Позже, смирившись с тем, что разобраться во всём невозможно, вы решите плыть по течению – и вот этот способ передвижения окажется единственно верным.

Стрелец
Очень удачный день. Стоит подумать о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни – сегодня вы поймёте, как это сделать, приложив минимум усилий. Многие Стрельцы найдут новый источник дохода или получат значительную сумму денег. В этот день можно совершать небольшие поездки или отправляться в дальние путешествия.

Козерог
Этот день проходит под влиянием двух разных тенденций. Одна из них заставляет вас забыть о доводах здравого смысла, пойти на поводу у иллюзий и фантазий, строить планы, которые едва ли удастся реализовать. Из-за вашего нежелания видеть вещи такими, какие они есть, возникает неразбериха, окружающим очень трудно вас понять.

Водолей
День начинается не самым удачным образом, но с возникающими трудностями Водолеи справляются просто блестяще. Представители знака не теряют душевного равновесия даже в сложных ситуациях, примиряют ссорящихся, поддерживают упавших духом, а заодно обзаводятся новыми друзьями. Не исключено и появление влиятельных покровителей.

Рыбы
Нелёгкий день, у которого есть один большой плюс – все произошедшие неприятности в нём же и останутся, не имея последствий. Сохраняйте спокойствие, даже если окружающих переполняют эмоции: только в этом случае вы не наделаете ошибок, сможете избежать финансовых потерь.

Любовный гороскоп на сегодня, 2 марта 2024 года по знакам зодиака Любовный гороскоп на сегодня, 2 марта 2024 года по знакам зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 23 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 23 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok