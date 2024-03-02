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Будут находиться в центре внимания космических сил: астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака ждут исполнения желаний этой весной

Будут находиться в центре внимания космических сил: астрологи раскрыли, какие знаки Зодиака ждут исполнения желаний этой весной

12:19, 02 мар 2024

С наступлением весны астрологи прогнозируют особенно благоприятный период для определенных знаков зодиакального круга. По мнению экспертов, представители созвездий Рыб и Дев окажутся в эпицентре космических сил в грядущие месяцы.

Для тех, кто родился под знаком Рыб, начало марта, как ожидается, станет временем исполнения желаний. Все, о чем они мечтали и что планировали, может начать осуществляться с поразительной скоростью. Будь то незначительные планы или амбициозные проекты, наступает самый подходящий момент для активных действий. Если у Рыб были идеи о создании собственного бизнеса, не стоит откладывать их реализацию на потом.

Что касается Дев, то для них открывается период возможностей. Удача буквально будет сама идти к ним в руки, им лишь необходимо будет уметь выбирать наилучшие варианты из предложенного. Весной Девам рекомендуется обратить особое внимание на пассивный доход и инвестиции, поскольку наступает благоприятное время для принятия таких финансовых решений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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