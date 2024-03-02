Гороскоп на сегодня, 3 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

22:47, 02 мар 2024

Сегодняшний день полон удивительных и необычных событий. Важно внимательно относиться ко всему происходящему вокруг – странные совпадения и мелкие происшествия могут оказаться полезными знаками, предупреждающими о грядущих переменах. Если раньше ваша интуиция редко подводила, то сейчас прислушайтесь к ней особенно тщательно – и вы сможете избежать многих ошибок.

Возможны недомогания; людям, чувствительным к погодным условиям, следует проявлять особую заботу о здоровье. Желательно воздержаться от серьезных физических нагрузок.

Овен

Многое зависит от правильной постановки целей. Есть риск, что в погоне за исполнением мимолетных желаний вы собьетесь с пути, который мог бы привести к по-настоящему большому успеху.

Телец

Крайне сложно, но абсолютно необходимо держать эмоции под контролем. Вы вспыльчивы, раздражительны, нетерпеливы, однако ситуация требует сдержанности, поэтому постарайтесь сохранять хотя бы видимость душевного равновесия. Важно не допустить конфликтов с начальством и коллегами: любая ссора, возникшая сегодня, может положить начало долгому и чрезвычайно утомительному противостоянию.

Близнецы

Руководствуйтесь здравым смыслом, а не сиюминутными желаниями – и многочисленные соблазны этого нелегкого дня не будут для вас опасны. Стремление получить удовольствие любой ценой может стать причиной серьезных неприятностей, поскольку сегодня вы не склонны задумываться о возможных последствиях своих действий. Совершать покупки желательно только по заранее составленному плану.

Рак

Очень плодотворно всякое сотрудничество. Практически все ваши начинания увенчаются успехом, если вы прибегнете к помощи людей, искренне разделяющих ваши взгляды на мир. Не стоит тратить время на отвлеченные философские беседы – именно практичность, сосредоточенность на конкретных, «земных» вещах сегодня является ключом к успеху.

Вам очень хочется, чтобы сегодняшний день запомнился чем-то выдающимся. И это вполне возможно, если вы приложите усилия. Перед вами стоят интересные задачи, решение которых неочевидно, но вы обязательно найдете его, немного поломав голову. День подходит для физической работы, занятий спортом, танцами. Полезны прогулки.

Дева

Многие проблемы удается решить благодаря правильному подходу. Вам удается заметить и оценить по достоинству те факты, которые другим кажутся незначительными, обратить внимание на мелкие детали, способные повлиять на ход дела в целом. Не отказывайте окружающим в помощи – все, что вы делаете для других, идет вам на пользу.

Весы

Вам не везет, день складывается неудачно. Многие Весы начинают думать, что ни на что не способны – и тут же у них все валится из рук. А вот те, кому удается настроиться позитивно, справляются с негативными тенденциями и даже используют в своих интересах все неоднозначные события дня.

Скорпион

Достаточно поставить перед собой цель – и вы непременно ее добьетесь. Если на пути и возникнут препятствия, то лишь незначительные, а друзья, готовые прийти на помощь, обязательно будут рядом в трудный момент. Возможны денежные поступления и выгодные сделки, многие представители знака смогут совершить удачные покупки.

Стрелец

Не пытайтесь справиться со всеми проблемами в одиночку – в этом нет необходимости, ведь рядом есть люди, к которым можно обратиться за советом и помощью. Благоприятный день для начала дружеских и романтических отношений, да и вообще любые новые знакомства принесут пользу.

Козерог

Этот день неблагоприятен. Постоянно возникают трудности, и непонятно, как на них реагировать. Вы то и дело ссоритесь с кем-то, выясняете отношения, спорите, хотя совсем этого не хотите. Возможен серьезный конфликт с деловым партнером, есть риск полного разрыва отношений.

Водолей

День очень сложен в эмоциональном плане, поскольку связан с событиями, к которым вы пока не готовы. Потрясение может быть очень сильным, вы почувствуете себя совершенно беспомощным и растерянным. Необходимо успокоиться, спокойно подумать о происходящем. Достичь нужного состояния помогает общение с мудрыми и опытными людьми, которые, к счастью, есть в вашем окружении.

Рыбы

Приятного мало: день оказывается сложнее, чем вы ожидали. Деловые отношения вступают в неприятную стадию, вы чувствуете, что теряете привычную поддержку. Проявляя настойчивость и твердость, можно добиться успеха на переговорах, но лишь если вы чувствуете себя абсолютно уверенно и не боитесь неудачи. Напускная смелость бесполезна.

Автор: Семен Подгорный