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Гороскоп на сегодня, 4 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

21:56, 03 мар 2024

События замедляют свой ход, и это кстати, так как сейчас, когда предстоит сделать непростой выбор, время на размышление будет нелишним. К сожалению, не всегда получается опираться на факты, и иллюзии способны сегодня одолеть даже тех, кто обычно твердо стоит на земле. Понять, кому доверять, а кому нет, сложно, поэтому лучше сократить общение.

Многие в этот день пребывают в романтическом настроении, завязывают знакомства легче, чем обычно, быстрее идут на сближение. В итоге начинаются довольно непонятные отношения, где каждый участник плохо понимает, чего хочет он сам и чего ждут от него.

Овен
Неприятный, дискомфортный день. Сохранять спокойствие очень сложно, хотя вы отлично понимаете, что сегодня оно вам необходимо. Вероятны неоправданные траты: многочисленные сиюминутные желания сильны, и вы не находите в себе сил им противостоять.

Телец
Стоит избегать чрезмерных нагрузок: из-за переутомления ухудшится самочувствие, возможно обострение хронических недугов. Нежелательны долгие поездки, изнуряющие занятия спортом; лучше предпочесть активному отдыху спокойный.

Близнецы
Первая половина дня непростая, в основном потому, что вас не оставляют в покое. А вам явно нужно побыть наедине с собой, обдумать недавние события и просто побездельничать. Если дома покой вам даже не снится, отправляйтесь на прогулку: сегодня на ходу думается удивительно хорошо.

Рак
Нелегкий день. Вы сами загоняете себя в тупик, из которого потом будете долго искать выход. Хорошо одно - оснований для скуки нет, вы на лету подхватываете чужие идеи и предлагаете свои, с энтузиазмом беретесь за новые проекты. Не рискуйте деньгами, не участвуйте в финансовых авантюрах.

Лев
Вы настолько сосредоточены на достижении цели, что не замечаете возникающие на пути преграды – а потому быстро их преодолеваете. Ярко проявляются лидерские качества, благодаря им находите новых друзей и союзников. Ваши достоинства не остаются незамеченными, есть шанс заинтересовать того, кто давно понравился. Стоит проявить инициативу в любви, организовать романтическое свидание.

Дева
День не лишен недостатков - могут возникнуть финансовые и профессиональные проблемы, конфликты с дорогими людьми. Но негативные тенденции недолговечны, во второй половине дня вы добьетесь успеха, если будете следовать своему, а не чужому плану.

Весы
Нелегкий день, на который не стоит планировать важных дел. Вам трудно сосредоточиться, вы рассеянны и многое упускаете, потому вероятность ошибок велика. Могут возникнуть проблемы в общении с близкими: сегодня вы не идете на компромиссы и уступки, к которым привыкли окружающие.

Скорпион
Общительность и умение легко находить контакт с малознакомыми сегодня не идут на пользу. Звезды советуют быть осторожным и не выступать инициатором переговоров или сделок. Прибыль от коммерческой деятельности сомнительна, однако фантазия и нестандартный подход помогут выкрутиться из опасной финансово ситуации.

Стрелец
Не стоит рассчитывать на легкие победы: чтобы добиться результата, придется усердно потрудиться. Решения (особенно финансовые) принимайте самостоятельно, не полагаясь на советы друзей и коллег.

Козерог
Будьте решительны – от вашего настроя зависит успех. Порой приходится бороться с сильными врагами, но они вас недооценивают и проигрывают. Важные беседы (особенно с начальством и людьми, влияющими на карьеру) лучше отложить до второй половины дня.

Водолей
Сосредоточьтесь на выполнении привычных дел. Не стоит начинать новые проекты, подписывать соглашения или инвестировать. Могут возникнуть проблемы с электронными деньгами или карточками. Лучше проанализировать прошлые ситуации и понять, что тормозит ваше развитие.

Рыбы
Чем меньше вы рискуете и экспериментируете, тем лучше день. Возможны проблемы на работе, недоразумения. Придется поволноваться из-за чужих ошибок и промахов, взять ответственность за неприятных людей.

Любовный гороскоп на сегодня, 4 марта 2024 года по знакам зодиака Любовный гороскоп на сегодня, 4 марта 2024 года по знакам зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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