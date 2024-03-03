Любовный гороскоп на сегодня, 4 марта 2024 года по знакам зодиака

22:00, 03 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 4 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Независимо от того, что произойдет между вами сегодня, это лишь сильнее сблизит вас и укрепит вашу связь. Ваши отношения - прекрасный пример того, о чем говорят работники загсов невестам и женихам: "И в горе, и в радости берегите друг друга". Именно это вы и делаете сегодня - заботитесь друг о друге искренне, от всей души и с огромным удовольствием.

Телец

Сегодня не следует оказывать психологическое давление на вашего партнера. Он сам сделает все необходимое, когда будет к этому морально готов. Если же сейчас он еще не созрел для решительных действий, то любое давление с вашей стороны будет для него неприемлемым. Просто наберитесь терпения и подождите нужного момента.

Близнецы

Сегодня вы будете чувствовать некоторую грусть и обиду от того, что все ваши старания идут не так, как вы изначально планировали. Возможно, не стоит так жестко привязываться к планам и довериться воле случая? Также полезно прислушаться к мнению вашего любимого человека – его здравый смысл должен помочь.

Рак

Сегодня вы осознаете, что у вас с любимым человеком накопилось немало традиций, привычек и общих развлечений, которые по-прежнему доставляют радость при повторении. Пусть окружающие смотрят на вас с неодобрением – это ваша совместная жизнь, и только вы решаете, как ее строить.

Лев

Сегодня вашему любимому человеку потребуется ваша помощь, придется приложить все усилия, чтобы помочь ему выбраться из сложной ситуации, в которую он попал. Да, нелегко вытаскивать любимого из беды, но вы с этим справитесь.

Дева

Сегодня вы довольно быстро устанете от общества вашего любимого. Поэтому звезды советуют под любым благовидным предлогом избавить себя от этого общества, чтобы не навредить ни себе, ни отношениям. Главное - сделать это максимально тактично.

Весы

Скажите, когда вы в последний раз читали хорошую книгу? Не помните? Звезды настоятельно рекомендуют вам это сделать. Вы подадите прекрасный пример детям, покажете, что можно читать не только легкое чтиво, но и классику. Это поможет лучше понять себя и окружающий мир.

Скорпион

Сегодня ваш любимый человек будет периодически проявлять несправедливость по отношению к вам, и вы это остро почувствуете. Главное - не сорваться, не накричать на партнера, как бы болезненно это ни было. Крики только усугубят ситуацию.

Стрелец

Сегодня вы будете совершать один необдуманный поступок за другим, чем бесконечно удивите привыкшего к вашей рассудительности любимого человека. Кульминацией его удивления станет момент, когда вы начнете так же безрассудно вершить ваши отношения. Стоит проявить осторожность.

Козерог

Сегодня ваш любимый окажет вам особое доверие, настолько значимое, что вы будете и польщены, и испуганы одновременно. Постарайтесь оправдать его доверие, иначе подобного уже не повторится в ваших отношениях.

Водолей

Сегодня как никогда пригодятся знания мелких деталей из жизни вашего любимого человека. Пусть даже его биография не самая захватывающая, вам нужно будет ее вспомнить, чтобы в нужный момент проявить осведомленность.

Рыбы

Сегодня от любимого вы можете получить не только моральное удовольствие, но и что-то материальное: подарок, вкусную еду или даже мешок мусора, который предстоит вынести. Так что будьте готовы к сюрпризам.

Автор: Семен Подгорный