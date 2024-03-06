Гороскоп на сегодня, 7 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

23:24, 06 мар 2024

Сегодняшний день окажется весьма непростым для людей с тонкой душевной организацией, которые склонны воспринимать все слишком близко к сердцу и принимать все на свой счет. Если среди ваших знакомых есть такие чувствительные натуры, старайтесь вести себя с ними предельно деликатно и осторожно. Избегайте шуток и лишних слов, не удивляйтесь их бурным эмоциональным реакциям на любые, даже невинные замечания.

Однако день обещает быть насыщенным и полным дел, что, несомненно, хорошо. Чем больше у вас окажется полезных занятий и дел, тем меньше времени останется на неприятные воспоминания, мрачные мысли и сожаления об ошибках прошлого, которые уже не исправить. Постарайтесь избегать пустых разговоров, ведь высока вероятность, что они перерастут в споры и конфликты.

Овен: Не поддавайтесь плохому настроению, ведь для огорчений нет серьезных причин. Да, порой возникают разногласия с коллегами и руководством, но мир быстро восстановится, и вряд ли кто-то будет долго на вас сердиться. Возможны вынужденные контакты с представителями государственных структур, оформление документов займет больше времени, чем вы предполагали. Но это не помешает реализации ваших смелых планов.

Телец: Сегодня день преподнесет вам приятные сюрпризы. Они не будут слишком значительными, но этого вполне хватит, чтобы поднять вам настроение. Прекрасный день для встреч с друзьями и активного отдыха. Занятия спортом и подвижные игры принесут массу позитивных эмоций. Можно также заняться ремонтом или изменить обстановку дома.

Близнецы: Вы с легкостью одержите верх над соперниками, обезоружите недоброжелателей и добьетесь поставленных целей. Вас ждут впечатляющие профессиональные успехи, которые не останутся незамеченными - возможны интересные деловые предложения или даже повышение по службе.

Рак: Благоприятный день для любых занятий, способствующих расширению кругозора. Даже если покажется, что вы тратите время на что-то бесполезное, это не так - любые полученные сегодня навыки непременно пригодятся вам в дальнейшем. Удачный день и для поездок, которые точно не будут скучными, даже если вы отправитесь в путь в одиночестве - звезды обещают интересные знакомства и общество приятных попутчиков.

: Было бы неплохо посвятить этот день решению вопросов, которые в последнее время осложняли вашу жизнь. Сегодня вы сможете взглянуть на многие события под новым углом и, наконец, правильно их оценить. Изменятся ваши приоритеты, скорректируются отношения с окружающими. Львам удастся упростить свою жизнь.

Дева: Придется мысленно вернуться к недавним событиям, проанализировать их и сделать новые выводы. Многое зависит от того, способны ли вы критически оценить собственные поступки и не допустить повторения ошибок. Окружающие будут щедро осыпать вас комплиментами, но вы почувствуете, что эти приятные слова - всего лишь способ завоевать ваше доверие.

Весы: День будет наполнен бессмысленной и утомительной суетой. Вы попытаетесь реализовать какие-то замыслы и планы, но будете постоянно сталкиваться с противодействием и преградами, растрачивая силы на их преодоление. Однако было бы разумнее просто найти другой путь к цели - поверьте, он существует.

Скорпион: Сегодня вас ждут нестандартные, но очень удачные решения. Вы будете поступать совсем не так, как ожидают от вас окружающие, чем приятно удивите союзников и поставите в тупик соперников. День обещает успехи тем Скорпионам, чья профессиональная деятельность связана с общением, деловыми переговорами и публичными выступлениями. Удачный день для выхода на новую работу - вы быстро найдете общий язык с коллективом и произведете благоприятное впечатление на руководство.

Стрелец: Начало дня окажется очень сложным. Под влиянием эмоций вы совершите поступки, о которых впоследствии пожалеете, и скажете то, чего на самом деле не думаете. Есть риск серьезно испортить отношения с деловыми партнерами и лишиться поддержки единомышленников. Лучше воздержитесь от заключения крупных сделок.

Козерог: День не так уж плох, если бы не одно обстоятельство - вы очень быстро утомляетесь, а дел у вас предостаточно. Вероятно, вам не удастся реализовать все свои планы, поэтому начинайте с самого важного. Имейте в виду, что в этот день вы можете рассчитывать только на собственные силы - помощь придет позже, чем вам бы хотелось.

Водолей: Относительно спокойный день, волнения будут случаться, но настолько мимолетные и ненавязчивые, что вы воспримете их почти как развлечение. Деловые перспективы неплохи, а если вы не станете слишком торопиться с выводами и решениями, они станут еще лучше. Можно готовиться к началу работы над серьезным проектом, открытию собственного дела, проводить предварительные переговоры и согласовывать детали.

Рыбы: Благоприятный день для контактов с людьми, занимающими высокое положение в обществе. Представители знака смогут завязать полезные знакомства и перед многими откроются новые возможности. Однако чтобы ими воспользоваться, понадобится немалая смелость. Также возможно получение награды или признания за какую-то проделанную ранее работу.

Автор: Семен Подгорный