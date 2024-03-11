Гороскоп на сегодня, 12 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

21:25, 11 мар 2024

Наступающий день обещает быть полным неожиданных поворотов и испытаний для чувствительных и впечатлительных натур. Многим представителям зодиакальных созвездий будет непросто разобраться в своем калейдоскопе эмоций и понять, откуда берутся те или иные порывы и желания. Конфликтные ситуации станут возникать чаще обыкновенного, а найти золотую середину и прийти к компромиссу окажется делом нелегким.

В этот день тайное может стать явным, и секреты, которые вы так тщательно оберегали, могут раскрыться перед всеми. Однако самообладание, серьезный и вдумчивый подход к делам помогут вам выйти из положения с честью и избежать ссор с близкими людьми. Вечер порадует приятными и неожиданными новостями, которые подарят вам радость и воодушевление.

Овен

Овнам придется нелегко, ведь этот день, от которого они ждали так многого, не только не оправдает их чаяний, но и принесет множество мелких, но досадных неприятностей. Впрочем, представители этого знака не склонны принимать проблемы близко к сердцу, и правильно делают, ведь оптимизм и хорошее расположение духа помогут им преодолеть любые трудности. Вероятны денежные поступления, в том числе значительные.

Телец

Этот день не лучший для финансовых дел - деньги будут утекать сквозь пальцы, не обещая вернуться в обозримом будущем. Вещи, которые Тельцы приобретут в этот день, вряд ли оправдают их ожидания, и очень скоро они задумаются о том, как от них избавиться. Жизненный потенциал будет снижен, усталость наваливаться быстрее обычного, а самые простые дела покажутся сложными и утомительными.

Близнецы

Серьезных проблем не предвидится, но настроение у Близнецов будет оставлять желать лучшего. Им удастся держать эмоции под контролем, но нелегкой ценой. Многие представители этого знака предпочтут ограничить контакты с окружающими и остаться наедине с собой, чтобы разобраться в своих чувствах. Но не стоит погружаться в мрачные раздумья - когда негативное влияние ослабнет, станет ясно, что многие проблемы были надуманными.

Рак

Продолжая работать над начатыми ранее проектами, Раки будут уверенно двигаться вперед, обзаводиться новыми связями и единомышленниками, находить помощников и покровителей. К их мнению будут прислушиваться даже люди с гораздо большим опытом. Деятельность Раков привлечет особое внимание, поэтому важно не допускать ошибок и просчетов.

Если Львам нужно обдумать серьезный вопрос или принять важное решение, сегодня самое время этим заняться. Их интеллектуальный потенциал очень высок, факты они анализируют безупречно и могут с высокой точностью предсказать развитие событий. Вероятны новые знакомства, но Львы разборчивы и будут общаться только с теми, кто этого достоин.

Дева

Девы будут хладнокровны, сосредоточены и по-хорошему расчетливы. Этот день идеально подходит для решения проблем любой степени сложности. Единственное, что может помешать им преуспеть - собственное нежелание действовать. Как только они справятся с этим "внутренним врагом", ситуация начнет стремительно меняться к лучшему.

Весы

Весам предстоит принять важное решение, но сделать это будет непросто: они не до конца понимают сложившуюся ситуацию и должны выждать некоторое время, чтобы уяснить, почему окружающие поступают так, а не иначе. Потребуются хладнокровие и терпение, но сохранять их смогут лишь те Весы, которые не поддадутся чужому влиянию.

Скорпион

Даже если обстоятельства сложатся неблагоприятно, Скорпионы все равно добьются своего. У них не занимать упорства и жизненной энергии, и нет таких проблем, решения которым они не нашли бы. Финансовые перспективы неплохи, возможно заключение выгодных сделок и крупные денежные поступления. День благоприятен для контактов с чиновниками и проверяющими органами.

Стрелец

Многое может пойти не так, как хотелось бы Стрельцам, но причин для отчаяния у них нет: вскоре все наладится, пусть и не без усилий с их стороны. Найти общий язык с близкими людьми будет нелегко; те, кто раньше поддерживал их во всем, настроены сегодня критически. Не исключена ссора с любимым человеком.

Козерог

Первая половина дня пройдет спокойно, но не очень продуктивно. Козероги будут склонны откладывать дела (даже важные) на потом, предоставляя другим решать ключевые вопросы. В это время нежелательно строить планы, касающиеся карьеры или бизнеса: они многое упустят из виду, не заметив важных деталей. Распорядиться полученными деньгами правильно едва ли удастся.

Водолей

Все будет складываться неплохо, разве что в первой половине дня Водолеям придется приложить усилия, чтобы ни с кем не поссориться, пока эмоциональный фон нестабилен. Их порадуют новости, касающиеся родственников или членов семьи. Перед некоторыми Водолеями открываются новые карьерные перспективы - благодарить за это следует человека, которому они когда-то оказали важную услугу.

Рыбы

Этот день принесет Рыбам множество встреч и разговоров - не всегда приятных. Однако им удастся сохранять спокойствие даже при общении с капризными и вспыльчивыми людьми. Рыбам-родителям придется решать детские проблемы, а молодые Рыбы проявят независимость суждений, которая едва ли придется по вкусу их родителям.

Автор: Семен Подгорный