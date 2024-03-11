Любовный гороскоп на сегодня, 12 марта 2024 года по знакам зодиака

21:31, 11 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 12 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день звезды советуют овнам быть предельно внимательными к каждому слову, которое произносит их возлюбленный. Возможно, одна небольшая фраза, сказанная вскользь, окажется принципиально важной для развития ваших отношений. Это может стать поворотным моментом, который определит, будут ли ваши отношения продолжаться радостно и гармонично или наоборот. Интересно, что сам ваш партнер, скорее всего, даже не осознает важности своих слов в этот момент. Поэтому вам придется проявить особую чуткость и внимание, чтобы уловить этот знак судьбы.

Телец

Тельцы, сегодня вы будете чувствовать необыкновенное тепло и умиротворение от осознания того, что для кого-то просто факт вашего существования на этой планете и ваша редкая улыбка являются источником радости. Постарайтесь почаще одаривать этого человека своей улыбкой, и его жизнь станет еще более наполненной счастьем. Возможно, настало время сделать первый шаг и поприветствовать этого человека, показав, что вы тоже заметили его интерес?

Близнецы

К сожалению, в этот день вашему любимому человеку будет сложно избежать ситуаций, когда он непреднамеренно обидит вас. Причинить вам боль не входит в его планы, но все будет происходить само собой, независимо от его желания. Постарайтесь не принимать это близко к сердцу, ведь он не делает это нарочно.

Рак

Ракам сегодня следует запастись терпением, так как их любимому человеку будет очень сложно понимать ваши шутки. Для этого ему потребуются максимальные усилия и огромное желание, а есть ли у него и то, и другое - большой вопрос. Постарайтесь понять это и не требовать от партнера невозможного.

Лев

Львам следует приготовиться к тому, что их вторая половинка приготовила для них сюрприз, причем, по всей видимости, не самый приятный. Конечно, это не повод устраивать битву посуды, но все же стоит разобраться в происходящем, чтобы ваши отношения смогли перейти на новый уровень развития.

Девам в этот день лучше воздержаться от взгляда по сторонам и сравнения своих отношений с другими парами. Наблюдая за якобы счастливыми парами, вы начнете замечать недостатки в своих отношениях с любимым человеком. Вместо того, чтобы аккуратно работать над ними, вы либо начнете все ломать, либо попросту расстроитесь. Возможно, сравнивать себя с другими не самая лучшая идея?

Весы

В этот день весам рекомендуется поразить своего любимого человека кулинарными талантами. Приготовьте что-нибудь особенное, даже если это будет называться простым словом "бутерброд" или "яичница". Главное - проявить фантазию и смело экспериментировать, смешивая необычные ингредиенты.

Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку придется проявить себя в роли целителя, излечивая ваши душевные раны эликсиром любви и пилюлями шуток. Скорее всего, подобное лечение довольно быстро и эффективно поможет вам, а если нет - придется прибегнуть к крайней мере и прописать одиночество.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды не советуют объединять усилия с кем-либо для совместного труда, так как это лишь вызовет раздражение и не сблизит вас. Если у вас есть цель понравиться кому-то, лучше выберите совместный отдых - он принесет гораздо больше удовольствия.

Козерог

Козерогам сегодня стоит устроить совместное чаепитие. Это может быть интимная встреча вдвоем с любимым человеком или шумное семейное собрание со всеми родственниками до десятого колена. В последнем случае об интимности придется забыть, зато вечер в кругу семьи обещает быть по-настоящему потрясающим. Главное - запастись домашними пирогами и плюшками.

Водолей

Для водолеев сегодня главное - видеть цель перед собой, верить в свои силы и не обращать внимания на препятствия. Начните постигать эту науку прямо с сегодняшнего дня, и как только вы овладеете ею, у вас сразу все пойдет как по маслу. Даже если на изучение уйдет весь вечер - не беда, в конце концов, для романтических прогулок при луне он все равно не подходит.

Рыбы

Рыбам в этот день будет крайне важно знать, что их любимый человек рядом, никуда не денется и поддержит любое их начинание. Будет лучше, если партнер произнесет это вслух, поэтому постарайтесь точно сформулировать вопрос, чтобы получить именно тот ответ, в котором вы так нуждаетесь.

Автор: Семен Подгорный