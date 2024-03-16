Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Мешки с деньгами: известный астролог рассказал, кому обязательно покупать лотерейный билет в марте

Мешки с деньгами: известный астролог рассказал, кому обязательно покупать лотерейный билет в марте

22:06, 16 мар 2024

В марте представителей двух зодиакальных знаков ожидают интересные перемены в жизни, связанные с финансовой и духовной сферами. Согласно астрологическим прогнозам, Тельцов и Стрельцов окутает аура везения и исполнения желаний под влиянием Меркурия - таинственной планеты перемен.

Для Тельцов, олицетворяющих земную стихию, март готовит приятный денежный сюрприз. Астрологи утверждают, что в ближайшие недели представителей этого знака ожидает значительный приток капитала. Причем средства могут поступить из самых неожиданных источников - от щедрых родственников или близких друзей.

В этот благоприятный период опытные звездочеты рекомендуют Тельцам не бояться рисковать и смело вкладывать средства в перспективные начинания. Любая инициатива, связанная с финансовой выгодой, обернется удачей. Более того, специалисты советуют испытать судьбу и приобрести лотерейный билет - есть большая вероятность сорвать крупный куш.

Что касается Стрельцов, то представителям этого знака стоит проявить особую бдительность при формулировании желаний. По мнению астрологов, в марте любые мечты и стремления Стрельцов будут обладать почти магической силой - они обязательно сбудутся! Поэтому экспертами рекомендуется сконцентрироваться на главной заветной цели и упорно идти к ее достижению. При должной настойчивости и целеустремленности к концу месяца Стрельцы смогут осуществить все, о чем только мечтали.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: астропрогноз
Читайте также

Фортуна улыбнется: март порадует этого знака зодиака
Гороскоп
Фортуна улыбнется: март порадует этого знака зодиака
Вытянут счастливый билет: этих 3 знаков зодиака ждет везение
Гороскоп
Вытянут счастливый билет: этих 3 знаков зодиака ждет везение
Вытянут лотерейный билет: 3 знаков зодиака ждет удача
Это интересно
Вытянут лотерейный билет: 3 знаков зодиака ждет удача
Полоса везения и невероятной удачи: названы 3 знака, жизнь которых в январе превратится в сказку
Гороскоп
Полоса везения и невероятной удачи: названы 3 знака, жизнь которых в январе превратится в сказку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok