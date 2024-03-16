Мешки с деньгами: известный астролог рассказал, кому обязательно покупать лотерейный билет в марте

22:06, 16 мар 2024

В марте представителей двух зодиакальных знаков ожидают интересные перемены в жизни, связанные с финансовой и духовной сферами. Согласно астрологическим прогнозам, Тельцов и Стрельцов окутает аура везения и исполнения желаний под влиянием Меркурия - таинственной планеты перемен.

Для, олицетворяющих земную стихию, март готовит приятный денежный сюрприз. Астрологи утверждают, что в ближайшие недели представителей этого знака ожидает значительный приток капитала. Причем средства могут поступить из самых неожиданных источников - от щедрых родственников или близких друзей.

В этот благоприятный период опытные звездочеты рекомендуют Тельцам не бояться рисковать и смело вкладывать средства в перспективные начинания. Любая инициатива, связанная с финансовой выгодой, обернется удачей. Более того, специалисты советуют испытать судьбу и приобрести лотерейный билет - есть большая вероятность сорвать крупный куш.

Что касается Стрельцов, то представителям этого знака стоит проявить особую бдительность при формулировании желаний. По мнению астрологов, в марте любые мечты и стремления Стрельцов будут обладать почти магической силой - они обязательно сбудутся! Поэтому экспертами рекомендуется сконцентрироваться на главной заветной цели и упорно идти к ее достижению. При должной настойчивости и целеустремленности к концу месяца Стрельцы смогут осуществить все, о чем только мечтали.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru