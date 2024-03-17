Любовный гороскоп на сегодня, 18 марта 2024 года по знакам зодиака

21:04, 17 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 18 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день вашему партнеру будет сложно понять мотивы вашего поведения и причины тех или иных ваших поступков. Однако это обстоятельство может сыграть вам на руку - вы сможете преподнести свои действия как нечто, совершенное исключительно на благо любимого человека. И он, скорее всего, примет ваши объяснения на веру, не заподозрив неискренности.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют вам совершить что-то из ряда вон выходящее, что изумит даже тех, кто знает вас очень хорошо и давно. Главная ваша задача - удивить вашего любимого человека, но сделать это нужно так, чтобы вызвать у него приятное потрясение, а не разочарование. В этот день лучше избегать ссор и конфликтов.

Близнецы

Откажитесь сегодня от слов и ограничьтесь красноречивым взглядом. Если вам покажется, что это не произвело должного эффекта, можете воспользоваться языком цветов. День не слишком благоприятен для вербального выражения чувств и эмоций.

Рак

В этот период каждое произнесенное вами слово будет иметь особый вес и значение, а любой намек будет восприниматься как призыв к действию. Поэтому тщательно обдумывайте свои высказывания, прежде чем озвучить их - иначе ваша личная жизнь может принять совершенно неожиданный оборот.

Лев

Для семейных Львов сегодня ситуация стабильна и спокойна. Однако в их жизни может начать зарождаться роман на стороне - отношения, которые вряд ли обрадуют супруга или супругу. Лучше не давать волю страстям, иначе в ближайшем будущем вам не видать счастья в личной жизни.

В этот день только звонок вашему любимому человеку поможет разобраться в ваших чувствах и эмоциях. Сложите номера ваших телефонов и попытайтесь разделить получившуюся сумму на любое число, кроме единицы и собственного номера. Чем больше подходящих делителей найдется, тем выше шансы, что ваша пара станет по-настоящему идеальной.

Весы

Сегодня вашему партнеру не придется долго убеждать вас провести день вместе - вы и сами страстно этого захотите. Ситуация настолько радужная, что у вас не будет причин отвергать перспективу приятно провести время в компании любимого человека.

Скорпион

Ваша пара вызывает зависть у окружающих! Все хотят быть такими же счастливыми, как вы. Но только вам известно, что на самом деле завидовать тут нечему, скорее жалеть надо. Постарайтесь донести эту информацию до людей, если вас раздражает ложное восхищение вашими отношениями. Или же наслаждайтесь всеобщим вниманием и представлением о том, что у вас все просто идеально.

Стрелец

Сегодня вы встретите родственную душу - человека, способного понять и по достоинству оценить вас. Произойдет это потому, что ваши проблемы будут схожи. Если вы хотите, чтобы ваша вторая половинка была вашим зеркальным отражением, можете завязать более близкие отношения. Правда, удовлетворение от них может быть сомнительным.

Козерог

Благоприятный период для совместного построения долгосрочных планов с партнером. Очень долгосрочных и крайне совместных. То есть речь идет о том, где вы будете через 5-10 лет, какие цели ставите перед собой на эти годы, как намереваетесь развивать свои отношения. Если к единому мнению вы не придете, хотя бы помечтаете вместе.

Водолей

Сегодня ваш любимый человек доверит вам очень важную тайну. Естественно, вам захочется поделиться ею с кем-нибудь, так как ответственность за ее сохранение будет слишком велика. Но постарайтесь этого не делать, иначе впоследствии вам придется несладко.

Рыбы

В этот день вашему партнеру потребуется ваша поддержка, причем не только моральная, но и реальная практическая помощь. Возможно, сам по себе этот поступок не будет геройским, но он окажется необходимым для душевного равновесия любимого человека.

Автор: Алия Карачурина