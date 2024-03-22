Любовный гороскоп на сегодня, 23 марта 2024 года по знакам зодиака

22:21, 22 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 23 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Для представительниц прекрасного пола, родившихся под знаком Овна, сегодняшний день может стать причиной легкого разочарования. Они с огорчением обнаружат, что их запасы косметических средств подходят к концу. Однако не стоит слишком расстраиваться - в жизни случаются и более серьезные проблемы. Овнам следует деликатно намекнуть своей второй половинке о сложившейся ситуации. Их партнер, несомненно, найдет выход и предложит оригинальное решение. Например, он может посоветовать временно ограничиться ежедневным умыванием по утрам и предложить провести неделю на лоне природы, отправившись в поход в лес, где единственными ценителями женской красоты будут лишь зайцы. Овнам стоит согласиться на это предложение.

Телец

Если представители знака Тельца попытаются переждать сложный период, надеясь на лучшее, то весь груз решения проблем ляжет на плечи их возлюбленного. Это может привести к тому, что партнера попросту придавит тяжесть забот. Тельцам необходимо приложить усилия, чтобы облегчить участь любимого человека и взять часть ответственности на себя.

Близнецы

В этот день Близнецам не следует рассчитывать на помощь своей второй половинки, поскольку она скорее окажется медвежьей услугой, нежели реальной поддержкой. Если любимый человек предложит свою помощь, вопрошая: "Тебе помочь или не мешать?", лучшим ответом будет: "Не мешать".

Рак

Сегодня Раки обнаружат, что их возлюбленный - самый настоящий фанат своего дела. Он будет рассказывать о своей работе или хобби с таким огнем в глазах, что Раки могут удивиться, ведь с подобным воодушевлением он никогда не говорил о них самих. Возможно, только при них.

Лев

Вашей второй половинке сегодня будет непросто простить Львов за тот или иной их поступок. Тем не менее, ради сохранения отношений любимый человек все же проявит снисходительность. Львам следует оценить этот жест и приложить все усилия, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторялась.

В этот день главное для Дев - делать все легко и без напряжения. Это касается и любовных дел. Все, что приносит удовольствие - то правильно, а если действие идет вразрез с удовольствием, стоит задуматься о его целесообразности. Возможно, без этого можно будет обойтись?

Весы

Весам может показаться, что в их отношениях все безрадостно, однако на самом деле проблема существует лишь в их воображении и воображении партнера. Весам необходимо открыть глаза и трезво взглянуть на свой союз - все не так плохо, как кажется.

Скорпион

В этот день возлюбленный Скорпиона проявит по отношению к нему удивительные заботу и нежность. Желание помочь в решении проблем будет настолько велико, что даже если таковых не будет, Скорпион с удовольствием что-нибудь придумает, лишь бы доставить радость своей второй половинке.

Стрелец

Сегодня любимый человек Стрельца захочет провести с ним максимально возможное количество времени, однако их понятия максимума могут не совпадать. Стрельцам необходимо скоординировать свои представления и прийти к среднему арифметическому.

Козерог

В этот день любимому человеку Козерога может показаться, что тот что-то от него скрывает. Такая мысль не обрадует партнера, и он постарается выяснить все события, произошедшие и не произошедшие в жизни Козерога. Главное для Козерога - оставаться предельно честным, искренним и открытым.

Водолей

Похоже, Водолеи в потоке жизненных забот совсем забыли о своей второй половинке! Им срочно необходимо исправить это упущение. Сегодня объявляется Днем Подарков для Любимых, и Водолеям следует поспешить за покупками.

Рыбы

День Рыб напоминает полет мотоциклиста по вертикальной стене - в любой момент может произойти что угодно на глазах у многочисленных зрителей. Но Рыбы верят, что им обязательно повезет. Тем более, что самой надежной защитой для них станет любовь их партнера, которая лучше любой амуниции.

Автор: Вадим Рудаков