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Любовный гороскоп на сегодня, 26 марта 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 26 марта 2024 года по знакам зодиака

20:46, 25 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 26 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день небесные светила советуют вам открыто и честно поделиться своими истинными чувствами с любимым человеком. Не стоит держать в себе ни любовь и нежность, ни пренебрежение или ревность. Пусть все карты будут раскрыты, и между вами не останется недомолвок. Только полная откровенность позволит вам укрепить связь или же распрощаться без сожалений.

Телец
Сегодня тема денег, судя по всему, станет камнем преткновения в ваших отношениях. Беседа на эту щекотливую тему вряд ли будет приятной, поэтому постарайтесь сохранять хладнокровие. Если у вас есть претензии к любимому человеку, высказывайте их максимально деликатно и корректно, не переходя на личности.

Близнецы
В этот день ваша вторая половинка проявит себя с совершенно неожиданной стороны, удивив вас своим нетривиальным поведением. Вы будете поражены этой новой ипостаси любимого человека и вряд ли сразу сможете к ней привыкнуть. Однако не исключено, что эта неординарность настолько вас очарует, что вы влюбитесь в свою вторую половинку с новой силой.

Рак
Главное для вас сегодня - загореться сильным желанием чего-либо. Причем настолько сильным, что оно обязательно сбудется, ведь в противном случае предмет ваших стремлений будет "стыдиться" за то, что не оправдал ваших надежд. И, безусловно, это желание будет связано с вашей личной жизнью.

Лев
В этот день ваш партнер будет слегка шокирован вашей оригинальностью и эксцентричностью. Он не сможет определиться, стыдиться ему за вас или же, напротив, гордиться. Постарайтесь немного приглушить свою самобытность, чтобы соответствовать общепринятым нормам, хотя бы отчасти.

Дева
Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь сегодня вам представится возможность запечатлеть незабываемые моменты. И не отговаривайтесь, упуская ее - потом вы обязательно пожалеете об этом. Некоторые события просто необходимо сохранить в памяти.

Весы
В этот день ваш любимый человек будет окружать вас трогательной заботой и вниманием. Вы почувствуете себя хрупкой фарфоровой статуэткой или драгоценным хрустальным сосудом. Однако не привыкайте слишком к этому статусу, ведь он может измениться в один миг, и отношение к вам уже не будет столь бережным.

Скорпион
Пожалуй, самой серьезной неприятностью, которая может с вами произойти - станет поломка ногтя. Тем, кто не боится подобных мелочей, возможно, предстоит забыть зажигалку дома или столкнуться с другой незначительной проблемой. Однако близкие люди не имеют к этому никакого отношения, поэтому вы не должны быть на них в претензии, ведь они отнесутся к вам с полной душой и заботой.

Стрелец
Сегодня вам предстоит принять ответственное решение, касающееся ваших отношений. И вы примете его, так как другого выхода просто не будет. Впрочем, вашему партнеру лучше рассказать об этом постфактум, ведь его эмоции могут помешать вам здраво и логично все обдумать.

Козерог
В этот день ваша вторая половинка решит, что прямая дорога к вашему сердцу лежит через желудок, а точнее - через любовь к сладостям. Поэтому будьте готовы к тому, что вас начнут буквально закармливать шоколадом, карамелью, мармеладом и другими лакомствами, не особо советуясь с вашими предпочтениями.

Водолей
Присмотритесь сегодня к бывшей пассии своего лучшего друга. Возможно, она достойна стать вашей новой избранницей? Именно в этот день у вас есть все шансы если не добиться этого, то максимально приблизиться к цели. Главное, чтобы ваши действия не нарушили дружбу.

Рыбы
Сегодня вас неожиданно охватит ностальгия по прошлым отношениям. Даже если они уже давно стали историей, каким-то образом память о них всплывет, печально махнув вам на прощание. Но не позволяйте этому грустному призраку прошлого увлечь вас - двигайтесь дальше вперед, к новым отношениям и чувствам.

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 26 марта 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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