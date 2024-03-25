Белая полоса удачи от Дракона: 3 знака зодиака, которые ощутят ее на себе в конце апреля. Не упустите свой шанс!

21:15, 25 мар 2024

Апрель 2024 года станет периодом головокружительного везения для трех знаков зодиака. Зеленый Дракон, покровитель года, щедро одарит их благами, открывая двери к новым возможностям и наполняя жизнь радостью.

в конце месяца ощутят на себе цунами счастья. Карьерный рост, гармония в личной жизни и заманчивые перспективы – вот лишь некоторые из подарков Фортуны. Не стоит бояться перемен, даже если они кажутся хаотичными. Приняв их с благодарностью, Водолеи вскоре осознают, что новые реалии дарят небывалое чувство радости.

Стрельцов в этот период ждет многократный подъем уровня счастья. Мечты о крупных покупках, которые ранее казались недостижимыми, наконец-то воплотятся в жизнь. Финансовое положение стабилизируется, позволяя Стрельцам насладиться плодами своего труда.

Раков в конце второго весеннего месяца ждет идиллия. Радость и безмятежность станут их верными спутниками. Все проблемы будут решены, оставляя место лишь для беззаботного существования.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Хибины