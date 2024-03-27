Гороскоп на сегодня, 28 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

19:02, 27 мар 2024

Нелегким испытанием для многих станет необходимость разобраться в собственных желаниях и стремлениях. Определить четкие цели и оценить их значимость окажется непростой задачей. Тем, кто заранее составил планы, следует придерживаться намеченного курса, не обращая внимания на критику или насмешки окружающих. А вот любителям "плыть по течению" придется нелегко - велик риск попасть под чужое влияние или стать жертвой манипуляции.

Вторая половина дня будет более беспокойной и тревожной по сравнению с первой. В это время могут усилиться негативные эмоции, а склонность к жесткому, бескомпромиссному поведению возрастет.

Овен

Этот день сложится весьма удачно для Овнов. Он прекрасно подходит для воплощения в жизнь старых идей, которые ранее казались слишком смелыми или нереалистичными. Станет совершенно ясно, что рисковать не только можно, но и нужно. Так что не упустите благоприятный момент.

Телец

У Тельцов есть шанс добиться значительных успехов в деле, которое для них особенно важно. Сегодня они готовы сделать решительный шаг вперед, при этом не замечая никаких препятствий. Именно поэтому серьезные победы практически гарантированы. Друзья искренне порадуются их достижениям, а недоброжелатели лишь позавидуют, но навредить не смогут.

Близнецы

Близнецам предстоит столкновение с сильным противником, одолеть которого в честной борьбе будет непросто. Придется прибегнуть к хитрости - незатейливой, никому не причиняющей вреда, но очень эффективной. Возможно также возвращение старых проблем и вопросов, которые уже считались решенными. От споров лучше воздержаться - их последствия могут оказаться крайне неприятными.

Рак

Ракам следует быть осторожными и оберегать свою репутацию: если сегодня их заподозрят в каких-либо нехороших поступках или дурных намерениях, вернуть расположение и уважение окружающих будет непросто. Особой осмотрительности требуют контакты с женщинами. Ракам, работающим под началом дам, будет крайне сложно избежать конфликтов с ними.

Львам будет нелегко составить правильное представление о событиях этого дня, а также о людях, с которыми они встретятся. Они склонны больше доверять собственным фантазиям, нежели здравому смыслу, видя лишь то, что хотят видеть. Рядом есть люди, дающие дельные советы, но пока их попытки помочь тщетны.

Дева

Для Дев этот день не принесет серьезных проблем, если они не будут торопиться с решением финансовых вопросов и проявят благоразумие при совершении покупок. Хорошо будут складываться семейные отношения, ссор с близкими не возникнет, даже если не удастся прийти к единому мнению по некоторым вопросам. Удастся найти решения, которые устроят всех, а объединение усилий для достижения общей цели окажется полезным.

Весы

Общения с Весами жаждут многие, и им придется проявить чудеса расторопности, чтобы успеть на все запланированные встречи. Впрочем, они покажут себя настоящими мастерами тайм-менеджмента и ни одной минуты не потратят напрасно. День подходит для бесед с людьми, связанными деловыми интересами: многие вопросы удастся решить на удивление быстро.

Скорпион

Для Скорпионов возможны финансовые потери, причиной которых станут спонтанные покупки, необдуманные траты и опрометчивые поступки. Они слишком легко расстаются с деньгами, совершенно не задумываясь о вполне предсказуемых последствиях собственной расточительности. С делами они справляются неплохо, но тратят слишком много времени на решение вопросов, совершенно не заслуживающих внимания.

Стрелец

Для Стрельцов первая половина дня окажется весьма спокойной и приятной. В это время можно будет довести до конца дела, на которые не хватало времени в течение рабочей недели, повидаться с друзьями или просто отдохнуть и восстановить силы. Удачными окажутся кулинарные эксперименты, а творческие поиски в области дизайна увенчаются успехом.

Козерог

У Козерогов есть шанс обрести то, что они давно искали. В делах могут возникнуть некоторые затруднения, из-за чего многие представители этого знака будут серьезно переживать. В первой половине дня лучше сократить общение, побыть в одиночестве и не планировать ничего серьезного. Возможно, им понадобится дополнительный отдых, а чувство обиды и непонимания будет преследовать их.

Водолей

Вряд ли Водолеям удастся достичь каких-то головокружительных результатов, если они будут действовать в одиночку. К счастью, рядом есть люди, готовые прийти на помощь и на которых можно полностью положиться. Чувствуя поддержку, Водолеи станут смелее, поставят перед собой более высокие цели – день станет более интересным и насыщенным.

Рыбы

Рыбам предстоит сделать многое, но прежде чем начинать действовать, им необходимо составить четкий план, которому следует придерживаться вплоть до мелочей. К любым деловым переговорам нужно подготовиться со всей серьезностью. Если есть возможность, стоит взять с собой человека, способного поддержать в трудную минуту и помочь найти выход из затруднительной ситуации.

Автор: Алия Карачурина