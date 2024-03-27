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Небесный покровитель будет благосклонен: 2 знака Зодиака, которым судьба уготовила грандиозный успех в начале апреля - невероятные везунчики

Небесный покровитель будет благосклонен: 2 знака Зодиака, которым судьба уготовила грандиозный успех в начале апреля - невероятные везунчики

21:05, 27 мар 2024

Апрель готовит приятные сюрпризы для некоторых знаков Зодиака. Согласно прогнозам астрологов, в первые недели наступающего месяца две зодиакальные стихии — Огонь и Воздух — окажутся в эпицентре благоприятных космических энергий.

Ярким представителям огненного семейства — Овнам — звезды сулят стремительный взлет по карьерной лестнице. Инициативность, упорство и аккуратность этих бойцов не останутся незамеченными начальством. Космос готовит Овнам серьезные перемены на работе, открывающие новые горизонты для самореализации и финансового процветания. Не исключены выгодные знакомства, интересные проекты и дополнительные источники дохода. По прогнозам звездочетов, в апреле бараны станут излучать уверенность и харизму, способную расположить к ним не только деловых партнеров, но и возможных избранников.

В стихии Воздуха счастливчиками ближайшего месяца окажутся свободолюбивые Водолеи. Судьба готовит этим вольнодумцам поистине царские подарки. Самые смелые идеи, задумки и начинания Водолеев в апреле получат мощный энергетический импульс для воплощения. Целеустремленность и упорство помогут им достичь успеха как в карьере, так и в личных делах. Представителей этого знака могут ожидать выгодные предложения на работе, повышение в должности с соответствующим финансовым вознаграждением. Вероятны деловые командировки, а также просто приятные путешествия за город или за границу, богатые на новые впечатления. Свободным Водолеям апрельские звезды готовят судьбоносную встречу с потенциальным партнером для создания семьи.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: астропрогноз
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